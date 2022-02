Txus Vidorreta: "Han jugado con ventaja y nosotros con Huertas sin gasolina"

GRANADA, 19 Feb. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Rodrigo Trascasa) -

El entrenador del Lenovo Tenerife, Txus Vidorreta, explicó que la semifinal de Copa ante el Real Madrid se les torció desde los primeros minutos, con el acierto del rival, las faltas de Shermadini y las dificultades de Marcelinho Huertas, con ciertas quejas a la actuación arbitral pero reconociendo que fueron inferiores.

"El partido ha estado marcado por el acierto del Madrid en el primer cuarto. Han jugado con ventaja y las dificultades para manejar el partido de Huertas, por la defensa que va a recibir por parte de Taylor y Hanga y luego que su situación no es idónea para jugar contra el Madrid", dijo en rueda de prensa.

El técnico de los canarios destacó ese acierto de los de Pablo Laso, 10 triples en el primer tiempo, con situaciones además sobre la bocina. Además de un Huertas que llegaba tras jugar indispuesto en cuartos de final, Vidorreta señaló como clave no poder contar tampoco durante muchos minutos con su otra referencia, un Shermadini que cometió dos faltas en los primeros minutos.

"Las dos faltas de Shermadini empezando el partido tampoco no han ayudado a competir como queríamos. Hemos cambiado algunas cosas en el tercer cuarto pero nos ha faltado intensidad en la pintura. La jugada que Huertas pierde la pelota es una zancadilla de Taylor, la siguiente le empujan por detrás y se transforma en una antideportiva", dijo sobre su queja arbitral al descanso.

"El Madrid ha sido superior. No digo que condicione el partido (las decisiones de los árbitros), pero si me preguntan, digo que a nosotros nos limitan. Si a eso se le une el gran acierto de tres del Madrid es muy difícil competir. Ellos ya están con ventaja y en modo Copa. En el tercer cuarto Huertas estaba sin gasolina, sin Huertas ni Bruno (Fitipaldo), no somos los terceros de la Liga como el año pasado... A pesar de eso el equipo ha dado la cara", terminó.