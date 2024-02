Txus Vidorreta: "Nos hemos venido abajo en un cuarto para olvidar"

MÁLAGA, 18 Feb. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Rodrigo Trascasa) -

El entrenador del Lenovo Tenerife, Txus Vidorreta, lamentó "un cuarto para olvidar", de mérito del Barça por hacer 40 puntos en 10 minutos, pero con la peor versión de su equipo esta temporada, al tiempo que retomó su crítica al formato de la Copa del Rey.

"Sabíamos que iban a estar muy motivados. No aparecían como ganadores en la opinión general, estaba claro que iban a ir a saco y más después de ver ganar al Madrid. Son muy buenos jugadores, están acostumbrados a estos torneos", dijo en rueda de prensa, después de caer en semifinales en el Martín Carpena.

Por otro lado, el técnico de los canarios lamentó tener que quedarse con ese 40-8 este sábado, un cuarto histórico en Copa, y no con el gran encuentro de cuartos de final contra el anfitrión Unicaja. "No me sirve de nada lo que hicimos ayer si hoy hacemos los 10 peores minutos de la temporada", confesó.

"Después de un mal inicio hemos sido capaces de acabar bien con un 14-16 en el primer cuarto, pero está claro que nos hemos venido abajo y tenemos que saber competir mejor. No somos capaces de ganar al Barça pero sí de competir mejor. Es un cuarto para olvidar. Se lo hemos puesto muy fácil. Es mérito del Barça, pero algo hemos puesto de nuestra parte para que tengan una semifinal mucho más plácida de lo que hubiésemos deseado", añadió.

Además, Vidorreta quiso recordar la buena trayectoria de su equipo en los últimos años, antes de recuperar su petición de "una Copa más abierta para todos". "Empecé a entrenar hace 42 años, las he visto de todos los colores. Teníamos que ir punto a punto, demostrar el equipo que somos, iba a ser difícil, después de ese estropicio, pero teníamos que seguir adelante", afirmó.

"Tenemos que hacer balance, todas las semifinales que hemos jugado y una final. De esta Copa, siete equipos salimos enfadados. Nuestras afición está orgullosa. Esto de jugar tan seguido es para los jugadores que tienen otro perfil físico y eso cuesta mucho dinero, pero sé que somos capaces de hacerlo mejor. Me gustaría una Copa más abierta a todos, el año pasado jugamos la final y dije que hacía falta un cambio", zanjó.