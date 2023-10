El Unicaja sale de un bache y el Bilbao Basket continúa muy arriba

Derrota del Girona frente al Tenerife y fabulosa remontada del Andorra al Obradoiro

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Unicaja de Málaga venció este sábado por 113-91 al Joventut de Badalona durante la jornada 5 de la Liga Endesa, saliendo de un bache que duraba varias semanas, mientras que el Surne Bilbao Basket siguió muy arriba en la tabla clasificatoria después de ganar por 94-93 al Coviran Granada.

En el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, el equipo local sonrió más que su oponente en un festival de anotación. Kendrick Perry guio al Unicaja con 19 puntos y 26 créditos de valoración, mientras que los 18 puntos de DeShaun Thomas fueron insuficientes para evitar la derrota del cuadro verdinegro.

Este resultado cortó la mala racha de los malagueños, que habían encadenado tres jornadas perdiendo. Así, el Unicaja se puso con balance de 2-3 en la zona de perseguir los 'playoffs'; por su parte, la 'Penya' encajó su segunda derrota liguera y se colocó con balance de 3-2.

Unos escalones por encima en la tabla, el Bilbao Basket obtuvo su cuarto triunfo a lomos de un Kristian Kullamae superlativo. Su tarjeta con 33 puntos y 33 créditos de valoración, récord personal en la Liga ACB para ambas estadísticas, aderezó un partido que hizo vibrar a Miribilla.

Lluís Costa y David Kramer, con 20 puntos cada uno, fueron los más destacados de un equipo visitante que sucumbió en los instantes finales. Quinta derrota del Granada en otros tantos partidos, ocupando puestos de descenso; como contraste, los 'Hombres de Negro' bilbaínos gozan de un balance de 4-1 entre las posiciones de cabeza.

Ahí cedió terreno el Bàsquet Girona, que cayó frente al Lenovo Tenerife por 66-79 y ahora acompaña al Joventut entre quienes lucen un balance de 3-2. Su coral actuación ofensiva hizo que el equipo aurinegro remontase mediado el segundo cuarto y ya no soltase la delantera. Destacó Joan Sastre con 13 puntos y 17 créditos de valoración.

Mientras tanto, el MoraBanc Andorra realizó una fabulosa remontada en el último cuarto para ganar (92-89) al Monbus Obradoiro. El 40-20 de ese periodo recompensó la fe del Poliesportiu d'Andorra, que había empujado sin cesar a una plantilla donde sobresalieron Markel Starks, autor de 17 puntos, y Andrew Goudelock, con 16 puntos y 19 créditos de valoración en su cartón estadístico.

Debido a este resultado, los del Principado y el 'Obra' igualaron a los citados Unicaja y Tenerife con balance de 2-3, formando un grupo que este domingo aumentaría si ganan Río Breogán (vs Valencia Basket) y Casademont Zaragoza (vs Baskonia), y también si pierden BAXI Manresa (vs Zunder Palencia) y Dreamland Gran Canaria (vs Barça).