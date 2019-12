El Valencia Basket se aleja de los 'playoffs'

Actualizado 19/12/2019 22:46:58 CET

El equipo 'taronja' pierde en su visita al Olimpia Milano (78-71)

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket cayó este viernes por 78-71 en su visita al AX Armani Exchange de Milán, dentro de la jornada 15 en la liga regular de la Euroliga, para así romper su racha de cuatro victorias seguidas y además alejarse de los puestos de 'playoffs'.

Sobre la cancha del Mediolanum Forum, el equipo 'taronja' no confirmó su mejoría de este mes de diciembre. Tras verse cuestionado durante varias semanas, su entrenador Jaume Ponsarnau parecía haber dado con las teclas idóneas para competir de tú a tú, aunque flojeó en una buena oportunidad de vencer a un adversario directo.

No en vano, su compromiso en Milán tenía cierta trampa. El conjunto local lo afrontaba como una particular reválida en esta máxima competición europea, fruto de las cinco derrotas que acumulaba de forma consecutiva. Para no encajar la sexta y perder aún más el paso, el Olimpia Milano decidió cargar bastante su juego interior y liberar los lanzamientos de Amedeo Della Valle desde fuera.

Así, el escolta italiano agarró el liderazgo anotador de su equipo al mismo tiempo que el pívot estadounidense Kaleb Tarczewski destacaba bajo los aros. No obstante, el Valencia llevó la voz cantante en un cuarto inaugural muy prolífico y que se equilibró en su desenlace, habiendo remontado los milaneses una desventaja de -6.

Pese al resultado de 26-24 que reflejaba el marcador, el encuentro echó entonces el freno. Ambos equipos fallaron más de lo habitual y era el Olimpia quien comandaba, pero sin alejarse en exceso. Un 32-26 fue lo máximo que tuvieron a su favor, hasta llegar al descanso, los pupilos de Ettore Messina.

En el bando visitante, la intimidación de Bojan Dubljevic era un salvavidas. Gracias a su producción de canastas, con mejores estadísticas a las puertas de la Navidad que durante el otoño, el pívot montenegrino impulsó a sus compañeros para irse 43-43 al intermedio.

La última jugada de ese primer tiempo fue, sin embargo, un mal presagio. En un ataque a trompicones e intentando apurar el cronómetro, Della Valle cazó en el aire un triple a la remanguillé del serbio Vladimir Micov; también de manera poco ortodoxa, el '0' del Olimpia metió la pelota a la media vuelta.

Al regreso de los vestuarios, el cuadro 'taronja' se vio superado por la intensidad rival en defensa, encajando un parcial de 10-0 que fue arrastrando de ahí hasta el bocinazo definitivo. El 62-53 del minuto 30 no era insalvable, pero los de Messina cerraron bien los huecos atrás y apenas titubearon cuando sus oponentes amenazaban con remontar.

A tres puntos se llegó a poner el club valenciano 66-63, tras una canasta de Louis Labeyrie, aunque fue un espejismo. Los milaneses supieron gestionar su renta y certificaron una victoria balsámica por 78-71, que incluso cortó una dinámica con vistas de crisis.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ARMANI MILAN, 78 - VALENCIA BASKET, 71 (43-43, al descanso).

--EQUIPOS.

ARMANI MILAN: Rodríguez (10), Roll (5), Micov (13), Scola (7) y Tarczewski (13) --quinteto inicial-- Gudaitis (9), Mack (2), Moraschini (4), White (-) y Della Valle (15).

VALENCIA BASKET: Colom (9), Marinkovic (3), Doornekamp (2), Ndour (6) y Dubljevic (20) --quinteto inicial--; Loyd (4), Labeyrie (7), Tobey (11), Van Rossom (9), Abalde (-) y Jiménez (-).

--PARCIALES: 26-24, 17-19, 19-10 y 16-18.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Latisevs y Koljensic. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Mediolanum Forum, 7.964 espectadores.