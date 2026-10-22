El pivót Nikola Mirotic, jugador del Valencia Basket, disputando un partido de Euroliga. - Irina R. H. / AFP7 / Europa Press

El Valencia Basket quiere despejar las dudas europeas

Los 'taronja' quiere resarcirse y seguir en el 'Top 6' de Euroliga en su visita a un Paris Basketball situado en la parte baja de la tabla

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket se enfrenta este viernes (20.45 horas) a domicilio al Paris Basketball francés en la séptima jornada de la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027, un duelo en el que los 'taronja' buscarán volver a la senda de las victorias tras dos derrotas consecutivas ante un rival que está en la antepenúltima posición en la clasificación.

El conjunto valenciano afronta su tercer partido fuera de casa en busca de seguir con su pleno de victorias a domicilio en la máxima competición continental, después de haber encadenado dos derrotas consecutivas en el Roig Arena ante el Olympiacos (97-102), en la prórroga y tras desperdiciar casi 30 puntos de renta, y el Maccabi Tel Aviv (88-91).

Los de Xavi Albert han encadenado tres derrotas seguidas, ya que también tenían en su debe la derrota ante el Barça en la Liga Endesa (89-96) y donde pusieron fin a un buen momento de cuatro victorias consecutivas, una racha que espera retomar lo antes posible tras cortar la mala dinámica en su duelo liguero del pasado fin de semana ante el UCAM Murcia (116-93).

Para reecontrarse con la victoria en Euroliga, los 'taronja' deben mejorar la faceta defensiva, ya que encaja una media de 91,5 puntos por choque. Además, Xavi Albert tendrá que prestar suma atención en los rebotes defensivos, puesto que el Paris Basketball es el segundo equipo mejor en rebotes ofensivos, con una media de 15,2 por encuentro, y cuidar bien sus posesiones ante una defensa que provoca muchos robos, 8,7 por partido, la segunda que más de esta Fase Regular.

Enfrente, estará un combinado francés que deambula entre la calma por su pleno de triunfos en competición liguera y la intranquilidad tras cosechar cinco derrotas y una victoria en la Euroliga, siendo el duelo ante el Zalgiris Kaunas (82-78) en la tercera fecha la única nota positiva en esta competición. Fruto de estos resultados en Europa, los de Maxime Lefreve ocupan actualmente la 18ª posición, antepenúltimos, de esta Fase Regular con un balance de 1-5.

Así, el Paris Basketball tiene la necesidad de empezar a revertir la situación clasificatoria e intentar acercarse al 'Top 10' en el que sorprendió en su estreno en la competición, en la 2024-2025 y tras conquistar el año anterior la Eurocup, en un equipo que lideraba TJ Shorts, actual base del Valencia Basket.

Además, el equipo parisino, siempre más fiable en su pabellón, podría tener bajas importantes como las de su mejor jugador, el 'eléctrico' Nadir Hifi, que promedia 20,2 puntos por partido y que acapara mucho en el ataque de los suyos, pero que es duda tras perderse los últimos encuentros por un problema de tobillo. Misma situación para Frank Ntikilina y TJ Warren, por lo que en caso de ausencia aumentaría el protagonismo del base Tyson Etienne, un consumado triplista.

"Afrontamos un partido que será muy dinámico porque los dos equipos no vamos a renunciar a la intención de marcar un alto ritmo y jugar en muchas posesiones. Me he preparado un partido con Hifi y entonces no contemplo la posibilidad de qué pasaría si no está, pero seguro que va a ser de una gran exigencia durante los 40 minutos tenerle controlado porque en 15 entra en ebullición, se conecta y es capaz de hacer puntos de acciones muy aisladas", indicó Xavi Albert, en declaraciones facilitadas por el club.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

PARIS BASKETBALL: Etienne, Rhoden, Dokossi, Faye y Hommes --posible quinteto inicial--; Hifi, Warren, Ayayi, Maozinha, Herrera, Boungou-Colo, Cavaliere, Tarpey y Ntikilina.

VALENCIA BASKET: Shorts, Brooks, Taylor, Mirotic y Sako --posible quinteto inicial--; Puerto, Reuvers, Saint-Supéry, Cárdenas, Moore, Corbalán, Rivero, Osetkowski, Gueye y Marí.

--ÁRBITROS: Vilius, Koljensic y Sukys.

--PABELLÓN: Adidas Arena.

--HORA: 20.45/Movistar+ Baloncesto