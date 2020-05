Vázquez: "He podido cometer errores, pero estoy contento y no me arrepiento de nada"

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El pívot español Fran Vázquez ha reconocido que ni en sus "mejores sueños" imaginó la carrera profesional que ha vivido y a la que acaba de poner fecha final, asegurando que no se arrepiente de "nada", que la Euroliga que ganó con el Barcelona ha sido "lo máximo" de su trayectoria y que intentará despedirse sobre la cancha con el Casademont Zaragoza, si así lo permite la crisis sanitaria.

"He sido profesional en la mejor liga del mundo fuera de la NBA e incluso tuve la oportunidad de llegar a la meca del baloncesto. Ha sido un privilegio estar 19 temporadas en la ACB, ni en mis mejores sueños podía imaginas una trayectoria así de logros, hitos y experiencias. Es el momento de decir adiós, el tiempo pasa y todo tiene un fin. Es el momento de cerrar la puerta del último vestuario donde voy a estar y precisamente en Zaragoza, donde conseguí mi único título en 2005", rememoró Vázquez.

El gallego compareció en una videconferencia preparada por el Casademont Zaragoza y no pudo evitar emocionarse. Desde su casa y junto a su familia, habló rodeado por las camisetas de todos los clubes donde ha jugado a lo largo de su carrera e incluso por una gorra de Orlando Magic, la franquicia NBA que le seleccionó en 2005 y donde nunca llegó a jugar.

"Todo ha ido muy rápido y en aquel momento tuve que tomar una decisión personal, había pasado una cosa en mi familia y tuve que renunciar a mi sueño. Nunca me he arrepentido. Podía haber probado, ir un año y no adaptarme, o haber tenido una gran carrera como muchos españoles allí... He podido cometer muchos errores, pero estoy contento y no me arrepiento de nada. Puedo caer bien o mal por mi forma de ser y de decir las cosas, pero siempre las digo con respeto y cariño", subrayó.

Vázquez dio las gracias a todas las personas que les han ayudado durante su carrera y a su vez recibió los elogios de familiares, amigos y de antiguos compañeros y técnicos como Sergio Rodríguez, Jorge Garbajosa, Pedro Martínez, Xavi Pascual, Carlos Suárez, Nico Richotti o el presidente de la ACB, Antonio Martín, que le mostró su deseo de que la Liga Endesa se pueda reanudar y aún pueda alargar un poco más su carrera.

"Tengo contrato con Zaragoza y lo voy a cumplir. Si se reanuda todo disfrutaré del baloncesto en la cancha con el ruido de la bocina, y cuando suene por última vez será el fin. La mejor forma de despedirse sería sobre la cancha. Las circunstancias son diferentes, pero tenía que tomar la decisión", dijo.

"ESTOY CONTENTO DE HABER FORMADO PARTE DE LA SELECCIÓN"

A la hora de repasar su carrera, explicó que Gran Canaria fue donde se dio cuenta de que podía ser jugar profesional, Málaga la ciudad que siempre considerará su "segunda casa" y Barcelona el lugar donde vivió la etapa más "increíble" de su carrera entre 2006 y 2012.

"Fueron seis años increíbles a nivel personal y deportivo. Conseguimos grandes cosas, sobre todo aquella 'Final Four' de París, ganando una Euroliga contra los mejores equipos de Europa y jugadores como Spanoulis, Diamantidis... Si sigo diciendo nombres no terminamos. Aquella Euroliga fue lo máximo. Y el mejor recuerdo es mi hijo, que nació en Barcelona", recordó.

Además, también se mostró "contento de haber formado parte de la selección", cuya camiseta vistió en 41 partidos. "La gente dirá que por qué no he ido más, que si me he llevado mal con compañeros, pero son decisiones que he tomado. En las últimas 'ventanas', Sergio (Scariolo), con el que me llevo muy bien, y Jorge (Garbajosa) me dijeron si podía arrimar el hombro y yo encantado. Al final el premio ha sido ser campeones del mundo y estoy orgulloso de haber formado parte de ese grupo", resumió.

Respecto a su futuro, el pívot avanzó que espera continuar unido al deporte de la canasta. "Toca afrontar nuevos retos. Me gustaría seguir vinculado al baloncesto en la formación de jugadores (...) Aún me queda mucho por demostrar. Ojalá pueda mostrar todo lo que me han enseñado tantos entrenadores", deseó.