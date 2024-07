Víctor Claver se retira tras 18 temporadas en la élite

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alero internacional español Víctor Claver anunció este lunes su retirada del baloncesto profesional tras 18 temporadas en la élite, en las que ha defendido las camisetas de Valencia Basket, Khimki, Lokomotiv Kuban, FC Barcelona y Portland Trail Blazers de la NBA, según confirmó el propio jugador a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Así, el jugador español, de 35 años, pone fin a una carrera que arrancó en 2006 en Valencia Basket, club al que pertenecía hasta ahora. En total, Claver ha disputado como profesional 18 temporadas, en las que ha vestido las camisetas de Valencia Basket, Khimki, Lokomotiv Kuban, FC Barcelona y Portland, con los que ha conseguido una Eurocup, una Liga ACB y una Copa del Rey.

Además, el alero forma parte de una de las generaciones más laureadas de la selección española, con la que suma 167 internacionalidades desde su debut en 2009. Con 'La Familia', el valenciano se proclamó campeón del mundo en 2019, se colgó una plata (2012) y un bronce (2016) olímpicos, y tres oros (2009, 2011 y 2015) y un bronce (2013) en Eurobasket.

Claver se despidió de la afición con una carta en redes sociales en la que reconoció que ha sido "un viaje muy bonito" que empezó "en el patio" de su colegio "casi de casualidad". "Puede que no sea la retirada soñada, pero lo que si sé es que he cumplido sueños que ni imaginé cuando era un niño", arrancó su mensaje.

"Por el camino he aprendido que lo importante no es lo que te espera cuando llegas al final, es todo lo que vas viviendo a lo largo de él. Sobre todo con quién lo compartes", añadió.

El jugador valenciano confesó que ha tenido lesiones de todo tipo que "no han sido fáciles de recuperar ni física ni mentalmente". "Pero todo ese esfuerzo ha valido la pena cada vez que he salido a jugar y he sentido que era ahí donde quería estar. Es momento de ser honesto conmigo mismo y escuchar a mi cuerpo. No ha sido una decisión fácil de tomar pero estoy contento de poder tomarla en este momento que he elegido", apuntó.

"Cierro esta etapa de mi vida con la tranquilidad de haberlo dado todo y haberlo hecho siendo yo, Víctor. Gracias a todos los que habéis formado parte de este viaje, los que os habéis alegrado con mis triunfos y los que habéis sufrido con mis derrotas. Buscaré nuevos retos fuera de las pistas, donde espero que nos sigamos encontrando", concluyó en el comunicado publicado en sus redes sociales.