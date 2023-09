Xabi López-Arostegui: "Rebajar objetivos es una forma de autoengañarse"

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Valencia Basket Xabi López-Arostegui piensa que rebajar los objetivos de su equipo de cara a la nueva temporada de la Liga Endesa que arranca este sábado es una forma de "autoengañarse", ya que el conjunto 'naranja' es un club "importante" y que quiere llegar a ser "grande en Europa" y eso pasa por estar siempre "compitiendo".

"Rebajar objetivos es una manera de autoengañarse, somos conscientes que somos el Valencia, un club importante en la liga y que quiere hacer grande en Europa, tenemos que ser consecuentes con quién somos y ponernos objetivos en base a ello, no te digo ganar títulos, pero si estar arriba compitiendo y estar siempre llamando a la puerta, luchando y compitiendo", declaró este miércoles el vasco a los medios de comunicación antes de la presentación de la Liga Endesa.

Alex Mumbrú dio un salto grande de Bilbao a Valencia y el reto era máximo, pero la experiencia es un grado y para el alero el técnico "ha podido reflexionar de cara a afrontar esta temporada de la mejor manera" "Dijo que venía con mucha ilusión y es mutuo por parte de todos", subrayó.

En el equipo 'taronja' no tienen "más presión" que la temporada pasada, ya que cada el año lo empiezan todos "en la misma línea de salida", y tienen que verlo como "una oportunidad". "Tenemos la posibilidad de hacer cosas buenas, en la pretemporada se ha trabajado bien y labrar nuestro futuro de cara a todo el año solo va a depender de nosotros", argumentó.

"La predisposición de todo el mundo es muy buena, hay muy buen rollo entre los compañeros y hemos traído gente de diez, tenemos muchas ganas de que empiece la liga y ver cómo funciona el equipo y por mi parte en cuanto esté bien de unirme a ellos", remarcó López-Arostegui.

El ex del Joventut de Badalona confiesa que cada año la Liga Endesa se vuelve "más competitiva", pero que eso "es un acicate para "trabajar más". "Los otros equipos siempre traen mejores jugadores, más físicos y con más talento y más preparados, pero eso también es bueno para la liga, para los fans, para el espectáculo y para el baloncesto", recalcó.

El alero declaró estar "mejor" de la fascistis que sufre desde hace meses, aunque no esconde que lo que peor lleva es "la incertidumbre " de no tener "plazos fijos". "Estoy aprovechando los recursos que me facilita el club, con un tratamiento conservador y a ver si con paciencia y haciendo las cosas bien y a ver si todo funciona", concluyó.