Xargay: "Nunca nos habíamos sentido sin esta fluidez"

Publicado 27/09/2018 19:41:27 CET

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (TENERIFE), 27 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Guillermo Sáez) -

La jugadora de la selección española Marta Xargay ha reconocido que están notando una falta de "fluidez" en ataque que "nunca" habían sentido durante la época de Lucas Mondelo y que "puede ser que haya ansiedad por jugar en casa" en el Mundial de Tenerife, pero ha añadido que están "llevando bastante bien la presión" y que se sienten "preparadas para lo que venga" este viernes en el duelo de cuartos ante Canadá.

"Mañana no es la presión de jugar en casa, sino la presión de jugar unos cuartos: o vas a las medallas o ya no hay premio. Creo que estamos llevando bastante bien la presión. A lo mejor no tenemos tanta fluidez en ataque y nunca nos habíamos sentido así, sin esta fluidez, pero también hemos jugado contra equipos atípicos respecto lo que estamos acostumbradas. No hemos acabado de hacer nuestro juego", analizó Xargay en una entrevista concedida a Europa Press.

La gerundense reconoció que "puede ser que haya ansiedad por el hecho de jugar en casa y querer hacerlo bien para que la gente disfrute". "Pero creo que el equipo está tranquilo. Está claro que hay una presión extra por jugar aquí, hay que ser claros, pero lo estamos llevando muy bien", aclaró durante la jornada sin partidos previa a la recta final del Mundial.

"Necesitábamos este día de descanso para coger fuerzas, sobre todo yo particularmente lo necesitaba, y nos va a venir muy bien para coger fuerzas para mañana. Son muchos partidos ya. Ayer pudo parecer que era fácil (contra Senegal), pero fue un partido de nervios, a vida o muerte y con mucha tensión. Cada partido a partir de ahora va a ser así", subrayó Xargay, la segunda jugadora más empleada por Lucas Mondelo con más de 28 minutos de promedio en un Mundial donde "ha habido de todo" para la anfitriona.

"El partido de Bélgica fue duro para todos, pero estamos donde queríamos, en unos cuartos, que es muy importante. El equipo ha ido evolucionando durante el campeonato. Hay que olvidar todo lo que ha pasado, hemos llegado donde queríamos y mañana vamos a salir a muerte. Este equipo está rodado, llevamos muchos años juntas tanto las jugadoras como el cuerpo técnico hemos vivido muchas cosas y estamos preparados para lo que venga", advirtió.

"MORIREMOS MATANDO PARA INTENTAR IR A SEMIFINALES"

"A este equipo le da igual lo que le eches, va a salir mañana a dar la cara. Las cosas saldrán peor o mejor, pero el equipo luchará y moriremos matando para intentar estar en semifinales", prometió la jugadora más versátil de la selección, que está alternando las posiciones de '2', '3' y '4' en este campeonato.

En cuanto al choque ante Canadá, España se ha planteado como objetivo principal "ser un bloque en defensa". "Hemos tenido bastantes despistes defensivos que antes no teníamos. Cuando estamos bien atrás, delante fluye más todo. En ataque tenemos que mejorar cuatro detalles", desgranó antes de chocar con "un equipo muy físico".

"Son muy grandes y parecidas a las americanas: tiradoras, postean, corren... Desde la última vez que nos enfrentamos han mejorado un montón.

Tenemos que dominar el rebote porque son un equipo muy grande, sobre todo defensivo para salir corriendo. En este campeonato se está permitiendo mucho contacto y eso no nos está yendo bien. Podemos sufrir un poco. Esperemos que no nos influya y podamos controlarlo", reflexionó.

A nivel personal, Xargay explicó que no le importa la carga de minutos con tal de "ayudar y ganar", también en días como el de Senegal, donde no mostró su "mejor versión de cara al aro". "Tenía que ayudar al equipo de otra manera. Fue en el último cuarto defendiendo a Traore, que venía promediando muchos puntos. Da igual meter puntos o no, para mí es ayudar y sobre todo ganar", zanjó.

En cuanto a sus compañeras Alba Torrens y Silvia Domínguez, que no están rindiendo a su mejor nivel debido a su falta de rodaje, la jugadoras del Dynamo Kursk recalcó que "es duro salir de una lesión e ir metiéndote poco a poco". "Tienen ganas de ayudar al equipo y lo están haciendo como pueden tal y como están. A lo mejor no pueden dar lo que daban antes en 30 minutos, pero los 15, 10, 5 minutos que salen nos están ayudando un montón", arropó.