Yankuba Sima abandona el Valencia Basket

Archivo - Yankuba Sima con Valencia Basket - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pívot español Yankuba Sima se ha desvinculado del Valencia Basket, por el que fichó en verano de 2025 y con el que tenía contrato hasta el final de la temporada 2027-28, ha anunciado este viernes el club 'taronja'.

"Valencia Basket ha llegado a un acuerdo con el jugador Yankuba Sima para romper el contrato que unía a las dos partes hasta el final de la temporada 2027-28", informó la entidad valenciana en un comunicado.

El internacional español participó este curso en la pretemporada y en la semifinal de la Supercopa Endesa, en la que aportó 4 puntos y 2 rebotes. En total, solo ha disputado 11 minutos esta campaña con el equipo de Xavi Albert.

Durante su etapa en el primer equipo del Valencia Basket, Sima jugó un total de 32 partidos con una media de 3,5 puntos, 1,9 rebotes y 2,7 de valoración por encuentro.

"El club quiere agradecer la profesionalidad y el trabajo realizados por Yankuba durante el tiempo que ha pertenecido a la plantilla profesional del Valencia Basket, y le desea lo mejor en el futuro, tanto a nivel profesional como personal", finalizó el Valencia Basket.