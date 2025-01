Alex Dujshebaev: "Mantener viva la ilusión es nuestro principal objetivo, no puede faltar hambre"

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la selección española de balonmano Alex Dujshebaev defendió que el "listón" y "principal objetivo" en el Mundial 2025, que se está disputando en Croacia, Dinamarca y Noruega, es "ir creciendo día a día" y "mantener viva la ilusión, la garra", porque tienen claro que "no puede faltar ese hambre", después del bronce olímpico de este verano en París y con la nueva generación a examen.

"Sabemos que hemos puesto el listón muy alto, igual que muchos años atrás, y que, obviamente, todo el mundo tiene en mente lo último, ese bronce olímpico, todo lo que dio ese equipo y todo lo que consiguió en la pista. Vamos a intentar mantener viva esa ilusión, ese es nuestro principal objetivo, mantener la ilusión, esa lucha, esa garra, y transmitirlo hacia afuera, hacia la afición, hacia los demás", expresó el jugador, de 32 años, en una entrevista a Europa Press.

Muy sonriente y con confianza desde el Comité Olímpico Español (COE), antes de volar a Oslo, el hijo mayor del exjugador y entrenador de balonmano Talant Dujshebaev no quiere hablar de medalla, sino ir paso a paso. "Pongo el listón en ir creciendo día a día", insistió, aunque matizó que "sin que pueda faltar en ninguno de los días ese hambre, esas ganas de conseguir ganar, de ser un grupo, de luchar cada balón". "A través de eso van a ir llegando los resultados, estoy convencido", afirmó.

Y el torneo empezó bien, con el triunfo por 31-22 sobre Chile en la primera jornada en el Grupo F de la Ronda Preliminar del Mundial. En el Unity Arena de Oslo, los 'Hispanos' no fallaron en la puesta de largo de sus nuevos talentos, que deben combinar con los más veteranos, entre ellos, Alex Dujshebaev, que este jueves hizo 3 goles.

"Los chavales vienen con ese aire fresco, con esa ilusión, y se les nota. Pero vamos a ver la competición dónde nos pone, porque tampoco queremos sobrecargar, no queremos crear esa sensación de que los jóvenes tienen que llevar todo el peso, sino simplemente liberarlos, saber que son uno más del grupo. Ni para bien ni para mal van a tener que hacer cosas que no tenga que hacer cualquier otro. Simplemente, dejar que fluya, que se sientan parte del equipo", reflexionó.

Y los hermanos Petar y Djordje Cikusa son los estandartes de esa nueva generación, que tienen en los Dujshebaev el mejor ejemplo para confiar en el futuro. "Ojalá nos superen, eso significará que tanto ellos como nosotros, y sobre todo la selección, va a conseguir muchos éxitos", dijo entre risas.

"Nosotros intentamos ayudarles en todo, Dani también ya tiene más experiencia, e intentamos simplemente guiarlos. Aquí se viene a darlo todo, tienen que ser mentalmente fuertes, pero a la vez saber que las cosas van llegando, si trabajas día a día, si vas haciendo lo que tienes que hacer, tu trabajo, intentar disfrutar de este bonito deporte y a la vez trabajar duro para conseguir lo máximo, las cosas van a llegar solas, no hay que meterse más presión de la que uno se tiene que meter", agregó.

Y esos jóvenes deben adquirir y seguir potenciando el espíritu de los 'Hispanos', innegociable para Jordi Ribera y los suyos, y que intimida a sus rivales. "Queremos que se mantenga y queremos seguir. Creo que al final todos nos tenemos respeto y todo está bien, pero es el hecho de saber que si el otro equipo no lo da todo, no va a tener opción de ganarnos, porque saben que nosotros sí que nos vamos a dejar todo", advirtió.

Aunque son conscientes de que "ganar solo gana uno". "Todo el mundo espera mucho de nosotros, pero conforme van pasando los años te das cuenta de que esa etiqueta es una cosa que siempre ha estado ahí, en los 'Hispanos' en los últimos años. Simplemente hay que llevarlo con naturalidad, vamos al día a día, el siguiente partido, y eso es todo, luego las notas siempre llegan a final de curso", señaló.

"El oro mundial no es una 'espinita', pero sí que, según van pasando los años, cada vez lo ves con otros ojos, siempre con esa máxima ilusión, pero saber que ese oro todavía no lo tenemos desde hace años, que yo en mi caso particular no lo tengo, siempre te da esa sensación de decir 'queremos un poquito más, queremos esa ilusión que se mantiene'", concluyó a nivel personal, después de sumar dos bronces en los dos últimos Mundiales.