ASOBAL firma un convenio con ICAD para fomentar la formación y desarrollo del balonmano profesional

Archivo - El Bathco BM Torrelavega enfrentándose al Barça en un partido de Liga ASOBAL - VICTOR SALGADO - Archivo

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Liga Profesional de Clubes Españoles (ASOBAL) y el Instituto de Estudios Avanzados en Ciencias Aplicadas al Deporte (ICAD) han firmado este miércoles un convenio de colaboración para promover iniciativas de formación, investigación y transferencia de conocimiento aplicado al balonmano profesional, según informó ASOBAL en una nota de prensa.

"El acuerdo permitirá generar nuevas oportunidades de desarrollo para los profesionales vinculados a la competición, impulsar proyectos de investigación orientados a las necesidades reales del deporte y reforzar la conexión entre el ámbito académico y el balonmano", explicó la nota de prensa.

Asimismo, ambas entidades colaborarán en la organización de actividades formativas, cursos y seminarios especializados dirigidos a favorecer la actualización y el desarrollo profesional dentro del ecosistema ASOBAL.

Esta colaboración se integra en la estrategia de evolución y fortalecimiento del modelo profesional del balonmano español, "basada en la innovación, la formación y la aplicación del conocimiento como elementos clave para el desarrollo de la competición", especificó.

Y es que en los últimos años, ASOBAL ha consolidado esta línea de trabajo mediante varias iniciativas, como la ASOBAL Legacy League (ALL), orientada a impulsar el desarrollo "sostenible" de la competición y sus clubes; y los ASOBAL Hub, concebidos como "espacios internos" de formación, análisis y colaboración entre la competición y los clubes socios.

Asimismo, ASOBAL organizó distintas jornadas formativas organizadas junto a otras entidades para "favorecer el crecimiento profesional" de los diferentes agentes vinculados al balonmano.