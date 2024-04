Elke Karsten: "Argentina debe irse orgullosa del Preolímpico"

"En Bera Bera estoy muy, muy bien y por ahora me voy a quedar una temporada más"



La jugadora de la selección argentina de balonmano Elke Karsten, que juega en el Balonmano Bera Bera de Donostia, aseguró tras cosechar tres derrotas en el Preolímpico de balonmano de Torrevieja, pero siendo la máxima goleadora del torneo, que se van con "sentimientos encontrados" tras jugar bien, mejorar en general pero irse de vacío.

"Nos vamos con sentimientos encontrados porque todas tenemos la ilusión de ir a los Juegos Olímpicos y los perdimos. Pero teníamos ganas de cerrar el torneo con una victoria, creo que nos lo merecíamos, pero el deporte no se merece, se gana. Pero tenemos que estar orgullosas e irnos con la cabeza en alto", comentó.

"Hicimos un gran torneo, nos preparamos de la mejor manera, llegamos aquí y lo dimos todo. La sensación es de irte vacía y de que no te puedes reprochar nada; es la mejor sensación. Pero estoy triste porque me hubiese gustado cerrar este gran torneo con victoria. Este grupo merece irse con la cabeza en alto y pensar en otro ciclo olímpico", añadió.

Tras esta decepción, empezará pronto otro ciclo olímpico y el objetivo será estar en Los Angeles 2028, aunque quede mucho tiempo. "No sabemos qué va a pasar porque esto cambia, pero las 16 que estamos aquí y muchas que quedaron fuera tenemos que sentir orgullo de cada una de nosotras. Somos humanas, lo dimos todo y nos tenemos que felicitar, así como al resto de equipos. No hay otra palabra que orgullo y satisfacción", se sinceró.

"Seguramente habrá muchas jugadoras que lleguen, muchas que se incorporarán, pero falta mucho. Va a ser un proceso muy largo, son cuatro años, seguramente va a haber cambios en los entrenadores, por lo que sabemos, y ya quedará en que nos seleccionen. Pero todas estas jugadoras merecemos otros cuatro años del nuevo ciclo olímpico", opinó la jugadora argentina, de origen alemán y suizo.

En cuanto a su papel en esta Argentina, aceptó que se la vea como una líder. El hecho es que ninguna otra jugadora ha marcado más goles que ella en el torneo, pese a que su equipo no haya ganado. "Todas las jugadoras tenemos una función dentro de la cancha, algunas otras también fuera. Soy consciente de que dentro de la cancha soy un poco la que marca juego y a la que marcan", aceptó.

"Nada más que eso. Todas somos iguales, todas vamos a lo mismo. Y nada, es intentar de no liderar, porque creo que hay muchas líderes dentro, pero sí tratar de llevar el grupo de la mejor manera. En lo personal estoy también muy contenta. Creo que me tomé revancha de lo que fue el Mundial, que no lo pude disfrutar y no lo pude jugar. Aquí pude demostrar que me siento muy bien físicamente, me siento bien", celebró.

En cuanto a su futuro a nivel de clubes, tranquilizó a la parroquia del Bera Bera. "Estoy en Bera Bera muy, muy bien. Creo que gracias a ellos estoy en una gran forma física, así que por ahora me voy a quedar una temporada más". Creo que en España es donde estoy feliz, donde estoy contenta, donde puedo seguir creciendo, puedo seguir mejorando", aseguró.

Eso sí, no descarta volver a dar el salto a Europa, tras pasar ya a sus 28 años por Hungría, Noruega y Francia. "Y nada, ojalá que en algún momento pueda volver a dar ese salto, a ir a jugar de nuevo afuera. Hoy, nada más que agradecer a Bera Bera, porque creo que el torneo que hice también es parte de ellos", añadió.