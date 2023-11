Francisco Blázquez: "La Copa ASOBAL se va a jugar y será en Irún"

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), Francisco V.Blázquez, lamentó este viernes la polémica de estos días con la organización de la Copa ASOBAL y reiteró que le corresponde a su organismo por ser no profesional, confirmando que "se va a jugar" y que será en Irún el 16 y 17 de diciembre.

"Lo primero quiero pedir disculpas porque ni los aficionados, ni los clubes ni las jugadores ni nadie se merece esta disparidad de criterios y estos comunicados. El balonmano es algo más, es una gran familia y para eso están las reuniones, para debatir y valorar", remarcó Blázquez ante los medios durante la presentación de la renovación de Jordi Ribera como seleccionador.

El dirigente recordó que hubo una "reunión hace más de dos meses" en el Consejo Superior de Deportes (CSD) donde le dejaron "muy claro" a la ASOBAL que no podía organizar esta competición. "¿Por qué han continuado queriendo tener los derechos? Ya es una liga profesional y por ley sólo pueden organizar esa competición", añadió., de hecho ASOBAL

Blázquez indicó que tras ser considerada liga profesional la ASOBAL como tal desapareció en junio de 2023 y se creó un nuevo organismo "con otros estatutos" y que desde la propia asociación les reconocen que el convenio de antes "no está en vigor". "¿Por qué no le hemos exigido lo que marca el convenio económicamente? Porque entendemos que esta extinguido. Cuando se firme un nuevo convenio tendremos la oportunidad de debatir si se firma uno para la Copa ASOBAL, pero es de la RFEBM porque no es no profesional", aseveró.

En este sentido, confirmó que el torneo "se va a jugar y en las fechas que aprobó la Asamblea". "Será los días 16 y 17 de diciembre en Irún", informó, advirtiendo que los aficionados de la localidad vasca "no tienen la culpa porque haya discrepancias de una norma que está clarificada".

"Me duele que se intenten tergiversar las palabras. Sabían que no podían organizarla y Servando (Revuelta, presidente de la ASOBAL) lo sabía. ¿Por qué han negociados los derechos audiovisuales o de imagen de marca?, prosiguió Blázquez, que dejó claro que "no hay interés económico en nada" por parte de su organismo.

Finalmente, el presidente de la RFEBM recalcó que le parecía "chocante" que en la anterior Asamblea donde se votó este asunto ninguno de los "ocho clubes puso un pero", pero que luego se presentó "un recurso de alzada". "Tenemos que hacer autocrítica sobre si este es el camino, el balonmano no se merece que tengamos discusiones públicas", zanjó.