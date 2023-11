La RFEBM defiende que la organización de la Copa ASOBAL le corresponde "única y exclusivamente"

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) recordó este miércoles a la ASOBAL que la organización de la Copa ASOBAL le corresponde "única y exclusivamente" al ente federativo, ya que se trata de "una competición oficial, de ámbito estatal y de carácter no profesional", y criticó que la asociación actúe "de forma unilateral e interesada".

"Tal y como reconoce la propia Asociación de Clubes (ASOBAL), la Copa ASOBAL es una competición oficial, de ámbito estatal y de carácter no profesional, por lo que su organización le corresponde única y exclusivamente a la RFEBM", explicó la federación en un comunicado.

Así, la federación respondió a la ASOBAL que este martes denunció que la RFEBM le prohíbe organizar la Copa ASOBAL 2023-24 y que por ello anunció que tomará "medidas administrativas y jurídicas" para exigir responsabilidades ante "un nuevo intento de asfixiar económica y publicitariamente" a la liga.

La entidad presidida por Francisco V. Blázquez recordó a ASOBAL que en junio, en su Asamblea General, se aprobó el calendario deportivo de todas las competiciones nacionales, "siendo rotundamente falso que esta decisión implicara que el organizador de la Copa ASOBAL fuese la Asociación de Clubes".

La RFEBM insistió en que "siempre ha tenido como único objeto la promoción del balonmano español", aunque aclaró que esto "no significa que pueda permitir a una entidad privada ejercer derechos que no le corresponden para su explotación comercial de forma unilateral e interesada".

Para profundizar, aludió a la inexistencia de un nuevo convenio de coordinación entre ambas entidades como elemento esencial para la organización de una competición profesional ya que el último quedó resuelto en 2021, a final de la pasada temporada. "Desde la constitución de liga profesional el acuerdo queda resuelto, y, por otro lado, al quedar sin efecto, se deberá establecer un convenio de regulación entre ambas entidades, que hasta la fecha no está suscrito", explicó la RFEBM.

"Ante la falta de diálogo por parte de ASOBAL, que remitió una propuesta de convenio sin dar opción alguna de negociación, con fecha 16 de julio de 2023, el presidente de RFEBM remitió al director general de Deportes del CSD, la solicitud de iniciación del procedimiento previsto en el párrafo segundo del artículo 96.2 la Ley del Deporte 39/22, para garantizar el adecuado inicio y desarrollo de la División de Honor Masculina", añadió la RFEBM.

Esta reiteró que "valora el trabajo que realiza" ASOBAL, aunque "no entiende" que "de forma unilateral invierta esfuerzos para organizar un torneo que no es de su competencia". "El presidente de la RFEBM ofreció al presidente de ASOBAL alcanzar un acuerdo de coloración específico para esta competición, de manera que no se vieran perjudicados, en la medida de lo posible, los compromisos alcanzados por la Asociación con terceros", aseguró.

La RFEBM subrayó que ASOBAL firmó "acuerdos sobre derechos que no le corresponden" para esta competición, "como ya ocurriera, con el contrato firmado con un operador televisivo para la venta de los derechos de sus competiciones, sin legitimidad para llevarlo a cabo, ya que aún no se había suscrito el convenio con la RFEBM". "Sorprende que ASOBAL hable de 'espacio de diálogo', cuando la RFEBM ha tenido que instar al CSD para que dictara resolución que sustituyera al Convenio de Coordinación", concluyó el comunicado.