Las 'Guerreras' juveniles ganan su segundo Mundial consecutivo - ANZE MALOVRH / KOLEKTIFF

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina juvenil de balonmano se alzó este domingo con su segundo Campeonato del Mundo consecutivo al imponerse (26-23) a la de Montenegro en la final celebrada en el Pitesti Arena de Rumanía.

El conjunto dirigido por Cristina Cabeza remontó con épica en los últimos minutos para convertirse en la segunda selección en la historia en conseguir títulos consecutivos, después de Rusia en 2016 y 2018.

En un complicado inicio, Iraia Berroeta Sánchez se convirtió en la figura clave del ataque español, mientras que varias paradas providenciales de Rebeca Secades Catalá, quien terminó en un 30% de paradas, permitieron a las vigentes campeonas igualar el marcador.

Ivana Savic fue clave para las pequeñas rentas y Montenegro tomó el mando de cara a la recta final con un 17-20. España cambió a una defensa más agresiva de uno contra uno y, en los últimos cinco minutos, barrió a su rival para seguir siendo campeonas del mundo. Lucía Calleja Velasco e Iraia Berroeta Sánchez lideraron a España con seis y cinco goles respectivamente.