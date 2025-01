Los 'Hispanos' viven su primera final ante la revelación portuguesa

El combinado de Jordi Ribera debe ganar a la invicta Portugal para seguir dependiendo de sí misma en el Mundial

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de balonmano vivirá este viernes (15.30 horas/Teledeporte) su primera final en el Campeonato del Mundo que están acogiendo Dinamarca, Noruega y Croacia en un duelo ante Portugal, revelación del torneo a la que debe ganar para depender de sí misma para pasar a los cuartos de final.

Después de una gran remontada ante Suecia para cerrar la fase de grupos, los 'Hispanos' sufrieron la otra cara de la moneda en su estreno en la Ronda Principal ante Noruega, un equipo que había estado por debajo de su nivel y que había pasado sin puntos. Pero, después de tener el partido bajo cierto control, se quedó sin anotar durante diez minutos, una concesión que no desperdició su rival para batirles por 25-24 y complicar su panorama en el campeonato.

La derrota fue dura, pero, en el lado positivo, no evita que el actual bronce olímpico y mundial siga dependiendo de sí misma, aunque se ha quedado sin margen de error si quiere pasar a los cuartos de final en sus encuentros ante Portugal y Brasil, dos rivales competitivos y que le exigirán su mejor versión.

España se quedó con tres puntos en la clasificación del grupo, en la cuarta posición por detrás del combinado portugués, que suma cinco, Suecia y Brasil, ambos con cuatro. Por ello, ganar este viernes al país vecino le colocaría en una mejor situación antes del cierre el domingo frente a los brasileños, que se cruzan con los suecos en esta segunda jornada. En caso de no hacerlo, quedaría en manos de Chile.

Sin embargo, volver a la senda de la victoria no va a resultar nada sencillo para los 'Hispanos', pese a que enfrenten, por historial, no tengan un rival de los denominados 'grandes'. El combinado portugués no ha ganado nunca una medalla en una gran competición internacional, pero ya lleva aumentando su competitividad y su calidad y parece que en este Mundial está dispuesto a ser protagonista.

El equipo que dirige Paulo Pereira, séptimo en el Europeo de 2024 y que no estuvo en Paris 2024 tras su histórico estreno en Tokyo 2020, todavía no conoce la derrota y ya avisó de sus intenciones tras dominar su primer grupo con victorias ante Noruega, Brasil y Estados Unidos. En su estreno en la Ronda Principal, frenó también a Suecia, con la que firmó un espectacular empate a 37.

Los portugueses cuentan con un equipo con mucho peligro ofensivo y, como ha insistido Jordi Ribera en la previa, con una primera línea muy peligrosa y liderada por los hermanos Kiko y Martim Costa, lateral derecho e izquierdo respectivamente y ambos de un Sporting de Portugal que está brillando en la Liga de Campeones, donde los dos están en el 'Top 10' de anotadores.

Los dos hermanos son muy efectivos en el lanzamiento y la defensa española deberá centrarse en frenar su impacto, sin olvidar a otros jugadores como otro lateral del conjunto lisboeta como Salvador Salvador o el pivote del FC Barcelona Luis Frade. Ante Noruega, la defensa de los 'Hispanos' dio una buena versión, pero fue el ataque el que le lastró y el punto a mejorar para este partido vital.

TARRAFETA: "ESPERAMOS UNA PORTUGAL SIN MIEDO"

"Hemos aprendido, sobre todo en estos últimos tiempos, en resetear rápido, como pasó por ejemplo en los Juegos. Sabíamos que podíamos fallar una vez y ya lo hemos hecho, así que creo que los 'Hispanos' somos mejores cuando estamos serios y seguro que ante Portugal lo vamos a sacar todo", aseguró Ian Tarrafeta en declaraciones facilitadas por la RFEBM.

El lateral espera "una Portugal sin miedo". "Creo que están a tope, son un equipo joven donde los dos hermanos tiran del carro y que juegan muy bien también con el pivote. Hay que prepararse mucho mentalmente porque va a ser un partido muy complicado", remarcó el catalán al que "está claro que no" le sorprende el nivel ofrecido por los portugueses.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Pérez de Vargas (P), Hernández (P), A.Dujshebaev, D.Dujshebaev, Tarrafeta, P.Cikusa, D.Cikusa, Garciandia, Gurri, Casado, Solé, Álvarez, Sánchez-Migallón, Fernández, Barrufet, Serdio, Romero y Rodríguez.

PORTUGAL: Marques (P), Capdeville (P), F.Costa, M.Costa, Salvador, Frade, Silva, Portela, Iturriza, Fernandes, Branquinho, Cavalcanti, Areia, Sousa, Gomes, Oliveira, Brandao y Magalhaes.

--PABELLÓN: Unity Arena de Oslo.

--HORA: 15.30/Teledeporte.