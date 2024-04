Jennifer Gutiérrez: "Papel en blanco y a luchar por todo en París"

TORREVIEJA, 13 Abr. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ferran Tuñón) -

La jugadora de las Guerreras Jennifer Gutiérrez aseguró tras ganar a Argentina (23-26) en la segunda jornada del Preolímpico de Torrevieja y lograr el billete para los Juegos Olímpicos de París 2024 que acudirán a esa cita con un "papel en blanco" y dispuestas a "luchar por todo", sacando el espíritu de Guerreras que llevan dentro y que aseguró que sacaron contra las argentinas.

"Sabemos que está en nosotras el poder competir contra cualquiera, pero también tener mucho cuidado de que podamos liarla con cualquiera. Papel en blanco y a luchar por todo en París", aseguró en declaraciones a Europa Press tras lograr la clasificación olímpica.

Jenni Gutiérrez aseguró que llevaban "mucho tiempo esperando" este Preolímpico. "Venimos de no tener muy buena temporada (mal papel en el Mundial) y creo que el equipo ha trabajado mucho, nos hemos repuesto ante los momentos difíciles y lo hemos conseguido", celebró.

"Sabíamos que iba a ser un partido complicado, somos dos equipos que no conocemos mucho, muchas de sus jugadoras juegan en nuestra liga y creo que eso es un arma de doble filo, tanto nosotras como ellas sabemos bien a lo que queremos jugar", reconoció.

"Estábamos a 60 minutos de poder conseguir ir a los Juegos y creo que ese plus de presión, más el desgaste físico del partido ante República Checa, nos ha mermado un poquito. Pero al final lo importante es que lo hemos podido sacar. Cuando las piernas pesan y todo el cuerpo pesa, lo que tiran son las ganas y el corazón, la identidad de Guerreras", destacó la jugadora del CSM Bucuresti.

"Acabamos de conseguir el billete a París. El primer objetivo es disfrutar de esto, de saber que España va a estar representada en París y a partir de ahí, a trabajar. A ver quién toca, qué grupo, pero sobre todo a disfrutar la experiencia y a dar lo máximo de nosotras", aseguró sobre qué puede pasar este verano en el campeonato olímpico.

A nivel personal, tras una lesión que le impidió estar en el pasado Mundial, aseguró que tenía muchas ganas de volver a la selección. Y ante Argentina fue la 'MVP'. "Al final, este premio siendo extremo es de mis compañeras que me pasan el balón, las cosas como son y hay que decirlo", apuntó.

"Al final he echado mucho de menos al poder jugar por España, al estar con mis compañeras en grandes competiciones, y eso me ha hecho venir extra motivada aquí", añadió sobre el no estar en el Mundial y sí poder luchar en la pista por este billete olímpico. Y la extremo zurda vivirá sus segundos Juegos, tras estar en Tokyo 2020.

Y es que a París 2024 intentarán llegar lo mejor posible e ir a por todas. "Tenemos un grupo de mezcla de experiencia con juventud, y tenemos varias jugadoras que juegan en la máxima competición. Tenemos que jugar siempre todas al cien por cien para poder dar lo máximo y en París iremos con opción a todo", reiteró.