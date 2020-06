El lateral Thiagus Petrus renueva con el Barça hasta 2023

BARCELONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador brasileño Thiagus Petrus ha renovado con el Barça de balonmano hasta 2023, tres temporadas más, y seguirá siendo uno de los puntales del equipo de Xavi Pascual tras llegar a un acuerdo que deja contento al lateral, que se siente "importante" dentro del grupo.

Thiagus Petrus llegó al Palau Blaugrana en verano de 2018, procedente del MOL-Pick Szeged de Hungría, y firmó por dos temporadas. Una vinculación que seguirá activa hasta junio de 2023, tres cursos más.

Desde el club celebran la renovación de un "hombre clave" en los esquemas defensivos de Xavi Pascual, siempre acompañado de Ludovic Fabregas o Cédric Sorhaindo en el centro de la defensa.

En sus dos temporadas como blaugrana acumula 103 partidos, y sólo se ha perdido uno (esta última temporada, contra el Cangas). Pese a disputar pocos minutos en facetas ofensivas, Petrus acumula 45 goles como azulgrana.

"Me siento muy a gusto en el equipo, con los compañeros, con el staff, en el club y en la ciudad. He estado muy bien estos dos años y espero que siga siendo así los tres próximos años", aseguró el jugador.

Aseguró sentirse una "pieza importante" en el equipo. "En mi posición intento ayudar, sobre todo a aquellos jugadores que tienen que atacar y defender para que puedan estar más frescos a la hora de atacar", explicó.

"Soy como soy, intento hacer equipo y me sale de manera natural. Tchouf (Sorhaindo) tiene un papel más importante que yo en el vestuario, pero si la gente me ve con un rol importante, me alegro", celebró.

Por su parte, el manager deportivo de la sección de balonmano, David Barrufet, destacó la importancia de la figura de Petrus en la defensa. "Nos da mucha estabilidad. Sin duda, es uno de los mejores defensores del mundo, y en nuestro 6-0 él en el centro es importantísimo", aseguró.

En este sentido, Barrufet añadió que poder contar con él tres años más les hace "más fuertes". "Es muy importante que Thiagus continúe en el equipo. Es un jugador que se cuida mucho, un gran profesional que lo deja todo en los partidos y en los entrenamientos. Es un ejemplo también para los jugadores jóvenes", añadió.

"Cuando se plantean las renovaciones no sólo miramos la parte deportiva, sino también lo importante que es el jugador dentro del vestuario. Poder contar un año más con Cédric y los tres años más de Thiagus nos aseguran tener gente en el vestuario que aporte su grano de arena y que creen buen ambiente", concluyó.