Nace ASOBAL TV, la plataforma audiovisual que ofrecerá todos los partidos de la Liga Asobal 2026-27

Archivo - El Bathco BM. Torrelavega enfrentándose al Barça en un partido de Liga ASOBAL. - VICTOR SALGADO - Archivo

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

ASOBAL ha lanzado este jueves ASOBAL TV, su nueva plataforma audiovisual propia, un proyecto que emitirá todos los encuentros de la máxima competición del balonmano nacional y que supone una nueva etapa en el modelo audiovisual, facilitando el acceso audiovisual de los aficionados a la competición profesional.

Aunque el eje principal de ASOBAL TV será la emisión de todos los partidos de la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL 2026-27, el servicio incorporará progresivamente otros contenidos audiovisuales que ampliarán y complementarán la experiencia de los espectadores.

La propuesta combinará contenidos de acceso abierto con otros exclusivos para suscriptores, con el objetivo de construir una oferta cada vez más amplia y de calidad, capaz de acercar aún más el balonmano profesional a nuevos públicos y aficionados habituales.

Con cobertura en España y Andorra, ASOBAL TV contará con una web propia y estará integrada también dentro de los activos digitales existentes de ASOBAL, facilitando el acceso a sus contenidos desde el ecosistema digital de la liga profesional. La experiencia seguirá ampliándose próximamente con una aplicación para dispositivos Android e iOS y la posibilidad de disfrutar de los contenidos en televisión mediante Chromecast y AirPlay.

De esta forma, "ASOBAL TV nace con la vocación de convertirse en un espacio de referencia para los contenidos audiovisuales vinculados al balonmano profesional español", apunta el comunicado emitido por la liga.

La plataforma tendrá dos modalidades de suscripción para seguir toda la temporada, adaptadas a las necesidades de los aficionados. El plan mensual tendrá un precio de 5,99 euros, mientras que el plan anual tendrá un coste de 49,99 euros.

Además, con motivo del lanzamiento, ASOBAL quiere reconocer la fidelidad de toda la comunidad de aficionados al balonmano profesional con una oferta especial de bienvenida, vigente hasta el 10 de septiembre de 2026. Durante este periodo, el plan anual podrá contratarse por 29,99 euros.