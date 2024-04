Organizar el Preolímpico es "complejo": "Todavía seguimos luchando con el tema financiero"

"En París 2024 intentaremos estar en las medallas porque es el gen de Hispanos y Guerreras"

BARCELONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), Francisco V. Blázquez, aseguró que "ha valido la pena" poder organizar los dos torneos Preolímpicos de balonmano masculino en Granollers (Barcelona) y femenino en Torrevieja (Alicante) por haber podido conseguir el billete olímpico para los Juegos Olímpicos de París 2024 tanto para los Hispanos como para las Guerreras, si bien reconoció que es "muy complejo" organizarlos y que siguen luchando en el apartado financiero para poder pagar.

En una entrevista a Europa Press, en el Palacio de los Deportes Tavi y Carmona de Torrevieja en el que las Guerreras lograron el billete olímpico, siguiendo la estela del éxito de los Hispanos en Granollers, el presidente Blázquez fue contundente: "Sí, ha valido la pena organizar los dos Preolímpicos".

"La verdad es que ha valido la pena porque quizás nadie es consciente de las complicaciones cuando juegas fuera. Por el entorno donde estás, por la situación, quizás también por el apoyo del público, por la multitud de situaciones, jugar en casa lo hace mucho más sencillo y también más atractivo para nosotros, pero también es un trabajo a mayores que tenemos que hacer", se sinceró.

Y es que detalló la "muy compleja organización" de los Preolímpicos, especialmente por el poco tiempo de organización que tuvieron, especialmente, en el de Torrevieja. "Organizarlos e intentar que salga con éxito en organización, en lo deportivo, en lo financiero.... Es muy complejo. Es verdad que todavía seguimos luchando con el tema financiero y espero que lo saquemos sin ningún problema adelante", reconoció.

Pero, en el plano deportivo, celebró haber luchado por obtener ambos torneos de clasificación olímpica. "La verdad es que es un éxito y es muy importante el poder organizarlos. Con el poco tiempo o las pocas semanas que hemos tenido, hemos podido aprovechar lo que teníamos en dos ciudades volcadas como Torrevieja y Granollers y que todo sean facilidades y que todo salga a pedir de boca, para que hoy en día esto funcione", celebró.

Además, cree que, en caso de no haber sido anfitriones, podría haber costado más ver a Hispanos y Guerreras en París 2024. "Soy de los que piensa que ese plus de energía y de fuerza, ese plus de ayuda que nos da el público, no lo tendríamos fuera y quizás a lo mejor nos costaría un poquito más y tendríamos más situaciones complejas y difíciles. Es distinto jugar en casa y poder mostrar a la afición lo que tienes", valoró.

A nivel personal, sobre el papel de las Guerreras en Torrevieja, reconoció haber sufrido mucho en el duelo inaugural, en el que las jugadoras de Ambros Martín brillaron en el triunfo contra la República Checa (21-31). "Sufrí en el partido contra la República Checa por lo que representaba, porque veníamos de perder de 8 goles en el Mundial de Dinamarca, fue un golpe bastante duro. No subimos estar en el partido y veníamos con esas ganitas, esa carga tan fuerte, y además era el inicio del Preolímpico, que las jugadoras salen con su nervio", señaló.

"No hubiese sabido predecir el resultado, pero nunca me hubiese ido a una diferencia tan alta de goles como se dio. Además, todavía tenía tensión y me fui relajando cuando vi que las Guerreras supieron mantenerse arriba y contener algunas situaciones más complicadas. Luego, contra Argentina, sentí temor. Porque Argentina hizo un gran partido contra los Países Bajos, pero el temor que se tenía, o que tenía yo quizás, era la confianza de pensar que estábamos ante un rival más asequible", reconoció.

"Mi preocupación sobre todo era esa y se confirmó, porque luego en el partido vimos las dificultades que teníamos. Lo más especial es que llegamos al último partido con los deberes hechos, con la evaluación aprobada", celebró Blázquez, que disfrutó con el triunfo contra Argentina que dio el billete a París y, en el duelo final contra Países Bajos, lamentó que no se diera la fiesta completa, en una derrota muy ajustada.

Preguntado por esos Juegos Olímpicos de París 2024, aseguró que no le gusta "hacer previsiones". "Yo siempre digo que lo lucharemos e intentaremos estar en las medallas, porque ese es el gen de los Hispanos y las Guerreras. Ahora los equipos deben dar también ese salto para intentar conseguir una medalla olímpica para todo el deporte y para el balonmano español, porque nuestro país también se lo merece", manifestó.

Con diez años en el cargo, afronta una nueva legislatura con ilusión y más tras saberse que España volverá a albergar el Mundial de balonmano femenino en 2029, tras hacerlo en 2021. "La gente me dice que por qué no me canso nunca. Lo que pasa es que muchas veces es cierto que los eventos, los meses, los días, los años van pasando y bueno, pues ahora vamos a tener un esfuerzo más, una legislatura más para intentarlo", opinó.

"Y esto ayuda, ¿no? Y quizás me ayude más todo el ánimo de la gente para que siga hacia adelante y que nunca me digan cuándo me voy a ir. Tengo la ilusión y las ganas, el día que deje de tener ilusión y ganas daré un paso atrás, pero es difícil porque tengo demasiada energía", reconoció entre risas el presidente de la RFEBM.