Países Bajos acaricia París 2024 tras golear a República Checa (32-18)

TORREVIEJA, 12 Abr. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ferran Tuñón) -

La selección de balonmano femenino de los Países Bajos ha superado con claridad a la de la República Checa (32-18) este viernes en la segunda jornada del Preolímpico de Torrevieja, un resultado que deja a las neerlandesas prácticamente en posesión de uno de los dos billetes que hay en juego para la cita olímpica de este verano.

Puede que Países Bajos sea el equipo más fuerte de este torneo, incluso por encima de las Guerreras españolas --el duelo directo del domingo lo dirá--, pero en su estreno en Torrevieja ante Argentina sufrió un 0-5 en contra de inicio y, pese a luego ganar por paliza (34-22), aprendió la lección.

Contra las checas, hundidas anímicamente por el 21-31 encajado ante España en el partido inaugural en el Palacio de los Deportes Tavi y Carmona de la localidad alicantina, las neerlandesas salieron en tromba y pusieron un parcial inicial de 7-0 del que las checas ya no supieron salir.

Las 'oranje' no jugaron con el marcador ni titubearon. Lideradas por la portera Yara ten Holte, la 'MVP' de la tarde con un 45 por ciento de efectividad en paradas, y por los 7 goles de Angela Malestein y de Bo van Wetering, no dieron opción alguna a una República Checa donde, esta vez sí y no como ante las Guerreras, destacó su gran estrella, una Marketa Jerabkova autora de 8 tantos.

Este resultado acerca a Países Bajos a París 2024 pero, de algún modo, también acerca a las Guerreras. Las de Ambros Martín estarán en los Juegos Olímpicos en caso de victoria ante Argentina. Si no, habría que esperar al domingo y a tirar de calculadora. Sigue todo abierto en Torrevieja.