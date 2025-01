Pérez de Vargas y su gesto de 'fair play' ante Suecia: "Damos demasiada importancia a algo natural"

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portero de la selección española de balonmano Gonzalo Pérez de Vargas cree que "no hay que darle más importancia de la que tiene" al gesto que tuvo este lunes durante el duelo ante Suecia en el Mundial y que no se debe dar "demasiada importancia a algo natural" porque en su persona está el querer ganar "sin usar malas artes".

El guardameta del FC Barcelona fue uno de los protagonistas del partido, no sólo por su actuación personal, sino por evitar que Hampus Wanne, compañero de club, fuese expulsado después de un colegiado considerase que había lanzado a la cabeza del español un siete metros, lo cual está prohibido. Sin embargo, Pérez de Vargas le corrigió y el extremo sueco continuó en el partido.

"Al final creo que no hay que darle tampoco más importancia de la que tiene. Hay unas reglas bastante claras en ese sentido y cuando hay un penalti que va directamente a la cabeza del portero, lo pueden considerar roja. En ese caso, ya se ve la repetición, y lo vi en el momento, que me había tocado primero el brazo y por lo tanto no era roja. Así se lo hice saber al árbitro y ya está. Creo que le estamos dando demasiada importancia a algo que debería ser quizá más natural", afirmó Pérez de Vargas en declaraciones facilitadas por la RFEBM.

El guardameta dejó claro que su compañero Hampus Wanne le agradeció que fuese "honesto" y que tanto él como sus compañeros tratan de "hacer las cosas como tienen que ser". "Es ganar luchando y compitiendo hasta el final, y si no se puede, habiéndolo dejado toda la pista, pero sin tener que utilizar malas artes y más cuando tenemos cámaras delante que te pueden dejar en evidencia en cualquier momento. Cuando es tan claro como en este caso, creo que no hay discusión ni mucho que hablar", recalcó.

"La regla es muy clara y como la acción no se acercaba a lo que dice, al final es decirle lo que ha pasado a los árbitros, que también en muchas ocasiones tienen un trabajo muy difícil y mejor cuanto más fácil se lo pongamos los jugadores, que no siempre es así. Seguramente en otras ocasiones tendremos la oportunidad de dialogar más con ellos, pero hice lo que creo que tenía que hacer y lo seguiré haciendo", zanjó.

En cuanto al empate ante Suecia, donde remontaron una desventaja que llegó a ser de siete goles, admitió que dan su "mejor versión cuando se pone más difícil la cosa". "Pudimos dar la vuelta a un partido que se había puesto muy muy complicado y creo que aparte del punto que fue muy positivo demostramos a todo el mundo que para ganar a la selección española hay que hacer mucho", indicó, apuntado que al vestuario le da "confianza" para saber que sin "haber hecho una buena primera mitad" son capaces de "dar la vuelta a un partido".

Ahora, el equipo empezará la Ronda Principal, "seguramente la parte más complicada del cuadro del todo el Mundial" y que se presenta "muy abierta", frente a Noruega, una de las anfitrionas. "Ha pasado con cero puntos y con la necesidad de encontrarse con la victoria. Si somos capaces de ganar, aparte de dejar a Noruega fuera del mapa, avanzaríamos en nuestras opciones de clasificarnos para cuartos, pero es que luego vamos a tener dos partidos más que van a ser también muy complicados, así que hay que pensar en el siguiente y no ir más lejos", remarcó el portero.

El manchego considera que en el duelo ante los noruegos de hace unas semanas en el TIE ninguno quiso "especular con que era un partido de preparación". "Estábamos a las puertas del Mundial y tanto ellos como nosotros salimos con nuestras mejores armas e intentando no sólo jugar bien sino ganar el partido", comentó.

De todos modos, ese choque pudo "ser representativo en cuanto a que hubo momentos para ambos equipos". "Es un rival que tiene cosas muy potentes como lanzamiento exterior, que físicamente son más grandes y con más kilos que nosotros, pero incluso en ese partido también demostramos yendo por detrás que a nivel competitivo somos uno de los mejores", puntualizó.