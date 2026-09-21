Aleix Espargaró, Verona, Omar Fraile, Lourdes Oyarbide y Pasamontes, cartel de la III Vuelta a Lanzarote

El piloto Aleix Espargaró, y los ciclistas Verona, Omar Fraile, Lourdes Oyarbide y Pasamontes integran el cartel de la Vuelta a Lanzarote en 2026. - PEDRO PÉREZ

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista Carlos Verona, los excorredores Lourdes Oyarbide, Omar Fraile y Luis Pasamontes y el piloto Aleix Espargaró participarán, entre otros, en la tercera edición de la Vuelta Ciclista a Lanzarote, que se celebrará el 3 y 4 de octubre sobre 189 kilómetros en la isla canaria, anunciaron los organizadores en un comunicado.

La Vuelta a Lanzarote es un evento no competitivo incluido en el calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en el marco de 'Ciclismo para Todos', en el que priman el compañerismo y el placer de pedalear.

El recorrido atraviesa los siete municipios de la isla: Tinajo, Teguise, Haría, Arrecife, Tías, San Bartolomé y Yaiza. La prueba, como en las dos ediciones previas, estará dividida en dos jornadas, la del sábado 3 de octubre, de 115 kilómetros desde Club La Santa hasta Puerto del Carmen, bordeando la costa de Famara y coronando el norte de la isla.

La segunda etapa, el domingo 4 de octubre, constará de 74 kilómetros de regreso, uniendo Puerto del Carmen y Club La Santa, atravesando los viñedos protegidos de La Geria y las coladas de lava del Parque Nacional de Timanfaya.

Aunque el pelotón mantendrá un tono 'festivo', los más competitivos contarán con tres cronoescaladas, entre ellas la ascensión al Mirador del Río, de 8,5 kilómetros al 3,6 por ciento. Como gran novedad, en esta edición se celebrará el 'tramo Gregario', tras el reagrupamiento Guayo Rodriguez en el Castillo San José.

En este punto, la organización, con Luis Pasamontes como padrino de la iniciativa, donará fondos a una causa benéfica, aumentando la cifra en función del grado de compactación del pelotón al finalizar el tramo.

Además, la prueba disfrutará de su habitual animación en las fan zones donde se llevarán a cabo actividades de entretenimiento para todos (DJs, batucada, concierto de saxo) y que concluirá con la entrega de premios de la prueba, que este año contará con la actuación especial de 'Los Gofiones'.