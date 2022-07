Enric Mas: "Desde la caída de Dauphiné tengo un miedo interno que me cuesta superar"

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Enric Mas (Movistar Team) confesó un "miedo interno" desde su caída en la Dauphiné, tres seguidas este año, después de terminar este jueves la decimoctava etapa del Tour de Francia, pensando ya en La Vuelta a España.

"Desde la caída de Dauphiné tengo un miedo interno que me cuesta superar, y lo he arrastrado durante todo el Tour. He tenido tres caídas seguidas este año, y mi situación es debida a eso. Muscularmente te agarrotas con situaciones así pero son ciclos", dijo tras la meta en Hautacam.

El corredor del Movistar se abrió ante los medios y compartió este miedo que confía ir dejando atrás, después de un Tour en el que no ha podido rendir en los momentos importantes. Mas bajó este jueves a la undécima posición en la general de la ronda gala.

"Vamos a esperar que para La Vuelta se solucione todo este tema. Tenemos que pasar este aprendizaje, este momento, aceptarlo. Lo importante ahora es afrontar mi situación y poco a poco, pensar en rivales que tenemos por delante y en volver a estar arriba", zanjó.