Enric Mas: "Siento no poder estar dando a la afición española más que lo que estoy pudiendo"

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Enric Mas (Movistar Team) aseguró que no está con unas sensaciones "súper" en esta semana final del Tour de Francia y se disculpó por "no poder estar dando a la afición española más" de lo que está haciendo, tras una decimoséptima etapa en la que también sufrió y en la que se fue "a tope".

"Siento no poder estar dando a la afición española más que lo que estoy pudiendo ofrecer estos días. No puedo decir que las sensaciones sean súper, pero sí que voy encontrando mejor sensación en estos últimos días", señaló Mas al término de la jornada en declaraciones facilitadas por su equipo.

Para el balear, duodécimo a 3:44 del ganador, el esloveno Tadej Pogacar (UAE), "la principal conclusión" de este primer gran día en los Pirineos es que deben "sacar aprendizaje, cada día, de esta situación para el futuro". "Ha sido una jornada a tope desde salida hasta meta", advirtió.

"En la bajada de Val Louron me he cortado del grupo en el que venía, una vez se había roto todo, pero gracias a Gregor (Mühlberger) he podido entrar, cubrir la subida a Peyragudes con ellos y acabar a pocos segundos de los que tenía delante", apuntó.

Pese a que el español se mantiene en el 'top 10' de la clasificación general, dejó claro que esto es "secundario" porque llegaron a la 'Grande Boucle' "a por el top 3'". "Ojalá los famosos 'milagros de Lourdes' existan mañana, pero lo principal es seguir recuperando sensaciones y luchar por dar el máximo", sentenció en relación al lugar de salida de la decimoctava etapa con final en el alto de Hautacam.