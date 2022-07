Enric Mas: "Ojalá tenga fuerzas en estos dos próximos días de Pirineos y pueda meterme en la fuga"

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El corredor español Enric Mas (Movistar Team) deseó este martes "tener fuerzas" y recuperar "bien" en las dos próximas etapas de los Pirineos del Tour de Francia, para poder meterse "en la fuga", el que fue su error este martes en la jornada entre Carcassonne y Foix sobre 178,5 kilómetros.

"Lo hemos intentado, aunque teníamos que haber estado en la fuga. Me he quedado encerrado cuando se ha formado. Es culpa mía y de nadie más. Por otra parte, en Lers lo hemos intentado junto con el equipo; no ha salido bien, porque pronto se han movido atrás, y luego en Péguère tendría que haber estado más adelante", analizó Mas en declaraciones tras la decimosexta etapa de la ronda francesa a su equipo recogidas por Europa Press.

Enric Mas finalizó la etapa en 31º lugar, después de buscar la escapada en la penúltima ascensión, pero no pudo seguir ese ritmo de los favoritos en el puerto final y llegó a 8 minutos y 41 segundos del ganador de la primera etapa pirenaica.

Aún así, apuntó que las sensaciones este martes fueron "más o menos buenas". "Vamos a seguir intentándolo. Ojalá tenga fuerzas en estos dos próximos días de Pirineos, recupere bien y pueda meterme en la fuga", zanjó el corredor que es undécimo en la clasificación general de la ronda gala.