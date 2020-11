Eusebio Unzué: "Enric Mas se ha confirmado como una opción para las 'grandes'"

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director del Movistar Team, Eusebio Unzué, se mostró "encantado" con el trabajo de todo su equipo en su balance de la Vuelta a España 2020, la cual terminó este domingo en Madrid con Enric Mas en quinta posición, con rivales "más regulares" pero confirmando que es "una opción de futuro" para las tres 'grandes'.

"Estoy encantado con el comportamiento del equipo durante las tres semanas, de todos ellos, sin excepción alguna. La actitud ha sido magnífica y nos ha convertido en grandes protagonistas en muchos tramos de La Vuelta. Creo que no hemos sido recompensados proporcionalmente a los méritos, el trabajo y la actitud que hemos desarrollado, al menos en cuanto a triunfos parciales", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

Unzué elogió a Mas al tiempo que destacó las actuación de Soler y la veteranía una vez más de Alejandro Valverde. "La victoria en nuestra tierra, en Lekunberri, fue un gran inicio en La Vuelta, con un Marc Soler que durante muchos momentos nos ha brindado actuaciones brutales. Es verdad que salimos con la idea de buscar el podio, pero es cierto que ha habido cuatro corredores más regulares que Enric Mas, que merecen estar por delante", afirmó.

"A la vez, me queda un buen sabor de boca con él: además de su maillot de mejor joven, ha cubierto dos grandes vueltas consecutivas, a sus 25 años, con gran resultados en ambas, y se ha confirmado como una opción de futuro para las grandes vueltas. De Valverde es difícil poder añadir más cosas; nos aporta un valor grandísimo, y si bien es cierto que su nivel no le ha permitido optar a los triunfos como antaño, su presencia nos ha servido para dar ese necesario apoyo y referencia a los jóvenes", añadió.

Por otro lado, el jefe del equipo telefónico destacó el título por equipos en la ronda española. "Y la clasificación por equipos, de la cual nos hemos hecho merecedores y que creo refleja bien lo que hemos sido en esta carrera: el conjunto más fuerte", dijo, elogiando también al resto de corredores de Movistar.

"No me olvido de todos los que han trabajado tan duro. Imanol Erviti, que ha dado un nivel en la última mitad del Tour y esta Vuelta un nivel que hacía años no se le recordaba. Nelson Oliveira y José Joaquín Rojas son hombres de muchísima sabiduría, impecables en su papel de equipo. Jorge Arcas, que sigue aportando en cada 'Grande' en que contamos con su presencia. Y Carlos Verona, que en esta Vuelta ha confirmado el claro paso adelante que dio en el Tour de Francia, como un gran corredor de equipo y alguien fundamental durante toda la temporada", añadió, felicitando a todo el equipo.

Además, Unzué quiso felicitar a los aficionados por su comportamiento antes las restricciones por el coronavirus y a la organización por el éxito de la prueba pese a las complicaciones por la pandemia. "Quiero felicitar a Unipublic por el enorme trabajo que han hecho para sacar adelante La Vuelta con este gran éxito. Han sido ejemplares", terminó sobre los aficionados.