El joven colombiano Diego Pescador ficha por el Movistar Team por tres temporadas

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El joven ciclista colombiano Diego Pescador, de 19 años, actualmente en el GW Erco Shimano, ha fichado por el Movistar Team por las próximas tres temporadas, hasta 2027, según anunció este lunes el equipo telefónico en un comunicado.

El ciclista de Quindío dará así el salto al circuito WorldTour con el equipo de Eusebio Unzué, tras dos campañas en el escalón Continental que le han confirmado como uno de los mejores talentos del país cafetero.

Mejor joven de la Vuelta a Colombia y vencedor de una etapa en el Clásico RCN en 2023, el quindiano ha sido segundo en la general de la Vuelta a la Juventud en su país, y séptimo -tercer mejor sub21- en el Tour del Porvenir.

Diego Pescador celebró su fichaje por el Movistar Team, que culmina un 2024 en el que ha vivido "muchos momentos bonitos". "En las carreras de primavera en Italia disfruté mucho, tomé experiencia y pude dar buena presencia al frente del equipo. La Vuelta de la Juventud era la más importante del año para nosotros y salí con mucha satisfacción, tanto del desempeño propio como de todo el bloque", comentó.

Pescador viajó con esa ilusión a su primer Giro sub-23. "Es una carrera súper exigente con un nivel tremendo, ocho días preciosos, con calor, montaña ... No llegué con las mejores sensaciones, pero me dejó un gran sabor y nivel para el Tour del Porvenir. Gracias a Dios todo salió muy bien: mejoré mi actuación de 2023, fue un orgullo estar entre los diez primeros de la general. En un ciclismo el de hoy en día es una gran satisfacción para alguien que ha luchado tanto 'desde abajo'. El Tour tiene una mística bonita, siempre me ha ido muy bien y de él rescato muchos buenos momentos de esta época", subrayó.