McNulty sorprende a los favoritos por el oro mundial de la prueba en ruta

American Brandon McNulty is pictured in action during the elite men Road Race race (273,7 km) at the cycling World Championship, in Montreal, Canada, Sunday 27 September 2026. The UCI road world championships are taking place from 20 to 27 September, in M - JASPER JACOBS / Belga Press / Europa Press

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El estadounidense Brandon McNulty ha ganado este domingo la prueba de ruta élite masculina del Campeonato del Mundo de ciclismo en carretera, disputado en Montreal (Canadá) sobre un recorrido de 273,4 kilómetros repleto de alternancias, donde el podio lo han completado el australiano Michael Matthews y el neerlandés Mathieu van der Poel, por este orden.

El inicio de la carrera fue relativamente tranquilo, hasta que tras pasar el km 15 se formó la primera escapada con 16 corredores, pero sin 'gallitos' a la vista. Estaban en un pelotón que cedía tiempo en exceso, por lo que tanto México como Países Bajos aumentaron el ritmo en su persecución, trabajando por Mathieu van der Poel e Isaac del Toro.

Como las distancias no bajaban, también entraron a tirar Gran Bretaña y Bélgica, viendo que el hueco era de 8:21 a 170 km de la meta. Cumplida la primera al circuito, Francia igualmente se puso a trabajar en la zona delantera del pelotón, con visos de facilitar el futuro a Paul Seixas.

Bruno Armirail fue el encargado de marcar la cadencia francesa, lo que dio frutos neutralizando del todo a la escapada mientras por abajo en el pelotón empezaba a descolgarse el español Enric Mas. De entre sus compatriotas, el más fuerte parecía Juan Ayuso, testigo de cómo arrancó otro francés, Valentin Paret-Peintre, en la colina de Camillien-Houde.

Entonces, a 85,2 km del final, se puso seria la carrera con un arreón del belga Wout van Aert, seguido de Van der Poel y del británico Oscar Onley. Por detrás intensificaron movimientos y el estadounidense Quinn Simmons se destacó para alcanzar a los líderes provisionales, lo cual se le atragantó a otro de los máximos favoritos, el belga Remco Evenepoel.

Otro martillazo de Van der Poel comprobó las piernas de sus rivales, con respuesta positiva del esloveno Primoz Roglic y más adelante también de Ben Healy. El irlandés hizo un ataque a 38,1 km de meta que reagrupó a los candidatos a la victoria; Ayuso y sus acompañantes no consiguieron entrar, mientras que Estados Unidos iba con todo gracias a dos hombres.

Eran Brandon McNulty y Matteo Jorgenson los animadores del 'cotarro', a la par que el italiano Giulio Ciccone se unía a un grupo perseguidor incapaz de cazar a McNulty. No en vano, el de Phoenix comenzó la última vuelta al circuito con 52 segundos de ventaja respecto a los favoritos, así que alguno tenía que reaccionar para evitar ese triunfo inesperado.

Van der Poel tomó las riendas con un ataque a 8 km de la conclusión, habiendo remontado terreno perdido en minutos previos, y viendo cómo el británico Tom Pidcock y luego el veterano australiano Michael Matthews y el danés Mads Pedersen aguantaban al lado del incombustible Jorgenson.

Nadie daba tregua y Seixas acusó problemas musculares, quedando fuera de combate a 2,2 km de la meta. Y en ese embrollo, McNulty conservó su colchón de pocos segundos para encarar la recta definitiva hacia el oro mundialista, que se colgó cruzando la meta en 6:17:04; a 0:13 se jugaron el podio al esprint, con Matthews siendo segundo y Van der Poel tercero.