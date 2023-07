Pogacar: "He vuelto a sentirme yo mismo, podría seguir compitiendo unos días"

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) se mostró contento de volver a sentirse en forma tras su victoria este sábado en la penúltima etapa del Tour de Francia, bromeando con que podría "seguir compitiendo unos días más" ante la victoria virtual del danés Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) antes de París.

"Hoy he vuelto a sentirme yo mismo. Las sensaciones han sido fantásticas desde salida hasta meta. Ha sido genial volver a sentirme así después de varios días de sufrimiento, y encima rematar el día con una victoria de etapa. Ahora que me siento bien, podría seguir compitiendo unos días más (riéndose). Pero no, mejor volvamos a casa", dijo tras la meta en Le Markstein Fellering.

Pogacar agradeció el trabajo de su compañero Adam Yates para atar una victoria que se puso como objetivo desde su pájara en la etapa del pasado miércoles. "Esperé a Adam [Yates] en la parte final de la etapa porque sabía que podía lanzarme fenomenal. Gracias a él, estaba menos nervioso en los últimos kilómetros y ganar fue un poco más sencillo", afirmó.

"Mi mejor recuerdo de este Tour de Francia será el ambiente dentro del autobús de UAE Team Emirates; mi equipo es fantástico. El peor, las miradas que me echaba Marc Soler mientras subíamos el Col de la Loze, conmigo sufriendo a su rueda. ¡Sus ojos daban miedo!", terminó de nuevo sonriendo.