Pogacar: "Si yo no estuviera compitiendo, también diría que es la mejor era en la historia del ciclismo"

19 July 2024, France, Isola 2000: Slovenian cyclist Tadej Pogacar of UAE Team Emirates celebrates on the podium after winning the 19th stage of the 111th edition of the Tour de France cycling race, 144,6 km between Embrun and Isola 2000. Photo: Tom Goyvae - Tom Goyvaerts/Belga/dpa

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ha dicho que, si él "no estuviera" involucrado en las 'grandes', "también podría decir que es la mejor era en la historia del ciclismo", tras haber ganado este domingo la 21ª y última etapa del Tour de Francia masculino, habiendo conquistado gracias a eso su tercera corona en la 'Grande Boucle'.

"En los últimos dos años hemos escuchado que esta es la mejor era del ciclismo, la mejor competencia de todos los tiempos. Y si yo no estuviera compitiendo, creo que también podría decir que es la mejor era en la historia del ciclismo, al menos para las clasificaciones generales", declaró Pogacar a la televisión oficial del Tour de Francia.

"Este tipo de competencia con Remco [Evenepoel], Jonas [Vingegaard], Primoz [Roglic] es simplemente increíble. Y los jóvenes, que cada vez vienen más. Entonces, sí, creo que todos podemos disfrutar de este momento del ciclismo. Es hermoso, en mi opinión", subrayó el corredor esloveno desde la línea de meta en Niza, final de la 21ª y última etapa.

En este sentido, Pogacar analizó su éxito de este año. "He tenido total confianza todos los días, incluso en el Giro recuerdo que tuve un mal día, pero no diré cuál. Y este año el Tour de Francia ha sido simplemente increíble, lo he disfrutado desde el primer día hasta hoy y he tenido un gran apoyo detrás de mí. No podía defraudar a nadie, así que estaba disfrutándolo", admitió al respecto.

"Hoy he empezado con buenas vibraciones en Mónaco, ha sido una salida realmente encantadora desde la parrilla de Fórmula 1, en uno de los mejores circuitos de Fórmula 1 del mundo, creo que el mejor de todos los tiempos. Al inicio solo estaba escuchando el hueco de tiempo con Remco, así que no he mirado por otros momentos. Pero al final me ha sentido superbién en la cima de la primera subida", describió Pogacar.

"Luego en mi cabeza tenía una frase de Urska [Zigart] --su novia--, ya que ella me odia por hacer todo el tiempo este camino en los entrenamientos. Lo hemos hecho tantas veces este año, que he pensado: 'No lo voy a desperdiciar, lo tendré bajo control y no desperdiciaré los preparativos hoy'", confesó sobre un tramo que el esloveno conocía bien.

Por último, habló de haber logrado el doblete de Giro con Tour. "Es increíble, nunca habría pensado en esto. Tal vez algunas personas pensarían que el Giro era una red de seguridad si no triunfaba en el Tour de Francia. Y seguramente lo sería si no tuviera éxito en el Tour; si ganara solo el Giro, ese ya sería un año increíble", argumentó.

"Pero ganar el Tour de Francia es otro nivel, y ganar ambos juntos es otro nivel por encima de ese nivel. Así que estoy muy feliz y muy orgulloso de haberlo hecho", añadió Pogacar antes de la ceremonia de entrega de trofeos. De igual modo, el flamante campeón se fijó nuevos objetivos de aquí al final de la temporada ciclística.

"Van der Poel luce muy bien el maillot del Campeonato del Mundo, pero quiero quitárselo este año, ya veremos. Quiero tener un maillot arcoíris a mi espalda alguna vez, así que... Pero sí, todavía tengo tiempo para eso", reflexionó Pogacar finalmente.