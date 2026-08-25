Pogacar: "Con esta ventaja puedo estar tranquilo y confiado los próximos días"

El ciclista Tadej Pogacar con el maillot rojo de La Vuelta - Laurent Coust / Europa Press

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) ha asegurado que la ventaja conseguida este martes en la cuarta etapa de La Vuelta 2026, que le permite meterle más de tres minutos a sus rivales en la clasificación general, hace que pueda estar "tranquilo y confiado" los próximos días de la ronda española.

"Cualquier ventaja es más que suficiente, pero es genial -tener 3:21 de renta- porque ahora puedo estar tranquilo y confiado para los próximos días. Seguiremos día a día, concentrándonos en cada jornada. Será un poco menos estresante", señaló en declaraciones a los medios oficiales de La Vuelta.

El esloveno ejecutó un ataque a 50 kilómetros de meta, en la Collada de Beixalís, y completó su exhibición cruzando la meta en Andorra La Vella con 2:39 de renta sobre sus perseguidores. Así, manda en la general con 3:21 sobre su compatriota Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y 3:32 sobre el español Enric Mas (Movistar Team), todo antes de que la carrera entre en territorio español este miércoles.

Pogacar explicó su decisión de atacar. "No tenía por qué, pero el ritmo ya era altísimo en la primera subida, y en la segunda íbamos muy rápido desde el pie. Cuando Jay -Vine- me dejó pasar, supe que no quería estar aislado frente a los demás corredores de la general porque habrían jugado en mi contra, así que intenté atacar y seguir hasta la meta. Fue bastante duro, pero un día precioso", indicó.

Además, recordó su primera victoria en Andorra en 2019. "Jamás, ni por un segundo, pensé que estaría corriendo así. Tengo recuerdos preciosos de mi primera vez en Andorra. Fue realmente hermoso y uno de los momentos favoritos de mi carrera", explicó.

"Ahora tenemos una buena ventaja, así que daremos lo mejor para controlarla día a día, pero si no se puede controlar, tendremos que luchar. Va a ser duro, pero tenemos un equipo muy fuerte, así que estamos preparados", concluyó.