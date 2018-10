Tania Calvo termina sexta en los 500 metros de los Mundiales de Apeldoorn

Publicado 04/03/2018 0:04:42 CET

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciclista española Tania Calvo ha terminado en sexta posición en la prueba de 500 metros cronometrados en los Mundiales de ciclismo en pista de Apeldoorn (Holanda), mientras que Albert Torres ha concluido en la decimotercera plaza en Omnium.

La vitoriana, de 25 años, logró el billete para la lucha por las medallas con el octavo mejor registro gracias a un crono de 33:924, que prácticamente volvió a repetir en la final. Con un tiempo de 33:996, Calvo finalizó sexta en una prueba que ganó la alemana Miriam Welte.

El seleccionador nacional de velocidad, Salvador Meliá, recalcó que la ciclista vasca ha hecho "uno de sus mejores tiempos a nivel de mar". "Y en la final, a pesar de que no ha hecho una primera vuelta tan buena como en la clasificación, sí que ha hecho un giro final muy bueno y ha podido superar a las dos ciclistas que tenía por delante, que apenas le habían aventajado en una décima. Estoy muy contento con su rendimiento", indicó.

Por su parte, Torres arrastró los malos resultados en las dos pruebas matinales y terminó decimotercero, con 64 puntos, en el Omnium. El oro se decidió en el último sprint entre el polaco Szyman Sajnok, el holandés Jan Willem van Schip -que sufrió una caída en el ecuador de la Puntuación- y el italiano Simone Consonni. Finalmente, el polaco, gracias a una sensacional arrancada en los dos últimos giros, se hizo con el título por delante del neerlandés y el transalpino, plata y bronce.

"El resultado no es el que yo esperaba. Desde la primera carrera, en el Scratch, que ha sido muy lenta y al final me he visto encerrado y no he podido pasar, todo se ha complicado. En el Tempo Race ha habido mucha vigilancia entre los favoritos y de ello se han aprovechado un grupo de 8 o 9 corredores para coger vuelta y muchos puntos y he acumulado otro mal resultado", subrayó Torres.

"En la eliminación he hecho lo que he podido, pero sobre todo tenía la mente puesta en intentar coger una vuelta en el primer cuarto de carrera en la Puntuación para intentar dar un vuelco a la situación, pero al ritmo al que se iba ha sido imposible", relataba el menorquín.

Posteriormente, logró robar un giro al pelotón a mitad de la Puntuación junto al portugués Oliveira y el danés Larsen. "He intentado otro ataque más en el tramo final, pero no he podido coger vuelta, me he quedado sin piernas. Había montado mucho desarrollo para jugármela al todo o nada, ya que me era indiferente hacer el vigésimo, que el duodécimo o el quinto. Quería intentar meterme delante, pero al final no ha sido el Mundial que esperaba. Ahora hay que descansar, recuperar bien e intentar que mañana salga todo lo mejor posible con Mora en la Madison", concluyó.

Este domingo, Helena Casas afrontará el Keirin y Pepe Moreno competirá en el kilómetro contrarreloj. La gran baza de la selección española para subir al podio estará en la pareja formada por Albert Torres y Sebastián Mora, que sobre las 15.00 horas buscarán sumar un título mundialista a las dos coronas europeas con los que ya cuentan en la disciplina de Madison.