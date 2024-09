La UCI defiende la decisión de continuar con el Mundial de ciclismo tras la muerte de Muriel Furrer

ZÚRICH (SUIZA), 28 Sep. (dpa/EP) -

El presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), David Lappartient, ha afirmado que continuar con los Mundiales de ciclismo de Zúrich (Suiza) a pesar de la muerte el viernes de la ciclista suiza Muriel Furrer era la mejor solución.

"No creemos que sea la mejor manera de recordar a Muriel si paramos el Campeonato del Mundo. Tuvimos una reunión y juntos decidimos que no sería la mejor manera si parábamos las carreras. Pero, por supuesto, no puede seguir igual", señaló el dirigente francés.

Los Mundiales se completan este fin de semana con las carreras en ruta para las mujeres, que empezaron este sábado, y para los hombres, el domingo, y la familia de Furrer también está de acuerdo con esta decisión.

Se han suprimido las pruebas paralelas y las ceremonias de victoria se han suavizado, incluyendo un minuto de silencio y la no interpretación del himno nacional para el ganador. También se guardó un minuto de silencio antes de la salida de la carrera femenina, con el equipo suizo al frente y sus corredoras abrazándose.

Furrer, de 18 años, se cayó el jueves en una zona boscosa durante la carrera en ruta junior femenina y falleció el viernes en un hospital de Zúrich a causa de las graves lesiones sufridas en la cabeza. Las circunstancias del accidente siguen sin estar claras, y Lappartient no ha querido hacer comentarios, citando la investigación policial.

La muerte de Furrer sacó de nuevo a relucir el tema de las prohibiciones de radio por equipo, que está en vigor para los Mundiales y que la UCI quiere extender a otras carreras, con la esperanza de generar así más emoción.

Los corredores y los equipos afirman que la radio es importante por razones de seguridad, pero Lappartient dijo que también ha habido caídas por culpa de la radio de equipo y que era demasiado pronto para determinar si la radio habría ayudado a encontrar antes a Furrer.

Según la prensa suiza, el helicóptero que finalmente trasladó a Furrer al hospital no se puso en marcha hasta una hora después de finalizar la carrera.

Ha habido una serie de accidentes mortales en el ciclismo, entre ellos el del noruego André Drege este año en Austria, y el del suizo Gino Mäder en el Tour de Suiza del año pasado.