Valentí Sanjuan portará la 'Antorcha de los Imposibles' hasta París para apoyar a olímpicos y paralímpicos

Enlazará Barcelona con la capital francesa del 17 al 26 de julio sobre 1.200 kilómetros



MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El deportista, periodista y streamer Valentí Sanjuan llevará la 'Antorcha de los Imposibles' en bici desde Barcelona a París, del 17 al 26 de julio y completando un viaje de 1.200 kilómetros, para apoyar a los deportistas olímpicos y paralímpicos que disputarán este verano los Juegos de Paris 2024.

Toyota España, patrocinador de Paris 2024, se unirá en el reto de Valentí Sanjuan #LaAntorchaDeLosImposibles, con la Toyota Proace Verso como furgoneta de apoyo para proporcionarle avituallamiento y un lugar para descansar y llevar a cabo entrevistas a través de su canal oficial de Twitch a la paratriatleta Eva Moral, embajadora del Equipo Toyota, al periodista Albert Fábrega o influencers como Anabel Hernández y Paula Díez.

Sanjuan llevará el fuego olímpico desde la Ciudad Condal hasta la capital francesa y pondrá en práctica los valores de la campaña 'Contigo Nada es Imposible' y 'Start Your Impossible' de Toyota para dar fuerza y apoyo a los deportistas españoles que competirán en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

La vida de Valentí Sanjuan está llena de retos y de imposibles que se han vuelto realidades. De una vida sedentaria pasó a completar desafíos impensables para la mayoría de la gente. Correr le dio la salvación. "Me salvó de la depresión y de la ansiedad. Fumaba mucho y el deporte no me motivaba nada", afirmó.

Actualmente, sus piernas y zapatillas han visto cómo ha completado con éxito 10 ironmans en 10 días, 8 Titan Desert en Marruecos, Cuba y Arabia Saudí o 700 kilómetros compartidos con Alex Roca de Barcelona a Madrid en bicicleta portando la llama Olímpica. Juntos también han culminado el Camino de Santiago en tándem partiendo desde Roncesvalles (Navarra).

Ahora Valentí Sanjuan tiene otro reto: salir desde Barcelona y llegar a la meta del Estadio Olímpico de París tras 1.200 kilómetros en bicicleta.

Sanjuan completará 10 etapas que se podrán seguir a diario en directo a través de su perfil en las redes sociales en Twitch, Instagram y Tik Tok. La primera de este miércoles enlazará Montjuic y Banyoles sobre 140 kilómetros y la de este jueves, Banyoles y Opoul-Périllos, de 125 kilómetros.