Valverde: "En 2021 dejaré el ciclismo profesional"

Publicado 18/12/2018 21:54:00 CET

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Alejandro Valverde (Team Movistar) ha anunciado este martes que dejará el ciclismo profesional en 2021, dentro de dos temporadas, aunque todavía quiere seguir "disfrutando" sin tener "objetivos claros" para este curso después de proclamarse campeón del mundo.

El murciano, de 38 años, pondrá fin a su carrera con 40, pero antes tiene muchas pruebas por recorrer. "En 2021 dejaré el ciclismo profesional. Ahora lo disfruto y cuando deje de ser ciclista profesional seguiré entrenando, pero bajaré la intensidad y el nivel de competición", indicó en el programa Radiogaceta de RNE.

Sin embargo, Valverde cree que todavía tiene fuerzas para seguir en la carretera dos años más, y sobre todo este 2019, cuando podrá lucir el maillot arcoíris. "Me gusta sufrir, llegar a casa y decir hoy me merezco una buena cena y descansar. Llevar ese maillot todo el año es aún más bonito", comentó.

Además, el corredor de Movistar fue preguntado por la decisión de su equipo de no alinear a los tres líderes (Landa, Quintana y él mismo) en las grandes rondas. "No sé si será mejor. Lo veremos. En el Tour no se dio todo lo bien que debía, pero en ningún momento hubo problema entre nosotros. La condición física de los tres no fue la mejor", apuntó.