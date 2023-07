Vingegaard: "La batalla que he tenido con Pogacar ha sido una locura"

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) se mostró "muy agradecido" a su equipo después de atar este sábado su segundo Tour de Francia seguido y calificó de "locura" su "batalla" con Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) desde el primer día.

"La segunda victoria en el Tour de Francia deja el mismo buen sabor de boca que la primera. Todavía queda la etapa de París, y debemos tener cuidado en ella porque pueden pasar muchas cosas. Pero sí, me siento genial. Casi no me lo creo", dijo después de una etapa 20 que se adjudicó Pogacar.

El esloveno plantó cara hasta el final, pero Vingegaard guardó el amarillo de cara a París. "La batalla que hemos mantenido Tadej [Pogacar] y yo durante estas tres semanas ha sido una locura. Estoy seguro de que los aficionados se han divertido mucho con nosotros. Aprecio mucho la belleza de mi duelo con Tadej. Es un muy buen tío y me ha dado mucha batalla desde Bilbao hasta hoy", afirmó.

"Estoy muy agradecido a mi equipo, porque no hubiera podido ganar este Tour de Francia sin mis compañeros. Lo hemos hecho muy bien estas tres semanas. Mi mejor recuerdo de este Tour será sin duda mi equipo, porque teníamos un plan y lo ejecutamos a la perfección. El peor, creo que no tengo ningún recuerdo malo de este Tour", zanjó.