Xavi Cañellas, séptimo en scratch en el Mundial de Apeldoorn

Publicado 02/03/2018 0:03:37 CET

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pistard español Xavi Cañellas consiguió este jueves la séptima posición en la categoría de scratch del Mundial de ciclismo en pista, que se está disputando en Apeldoorn (Países Bajos), mientras que Juan Peralta fue undécimo en keirin, lo que supone su mejor resultado en un Campeonato del Mundo en esta modalidad.

El joven Xavi Cañellas, a sus 20 años, fue el gran protagonista de esta segunda jornada. corrió con gran madurez para interpretar a la perfección un ataque de Gladysh. Esto le valió al balear para ganar ventaja en las últimas vueltas y alzarse con la séptima posición final.

Además, Juan Peralta ganó la repesca de la primera ronda y certificó un meritorio pase a las semifinales, en las que se vio penalizado por el sorteo como explicó él mismo. "Me ha tocado el número uno y no me ha beneficiado en absoluto. El holandés, que era el gran favorito, me ha dejado mucha distancia y al final me he decidido a arrancar duro cuando me he visto en cabeza con esa ventaja", relató en declaraciones a la RFEC.

En la Final B, el navarro FUE quinto y, por tanto, undécimo en la competición, lo que supone su mejor resultado en esta disciplina en un Mundial. 2Ganar la repesca ha sido un gran éxito para mí. Le doy mucho valor al hecho de haber estado en la Final B en una prueba olímpica como el Keirin. Estoy muy contento", afirmó el pistard navarro.

Por su parte, Tania Calvo, en la prueba de Velocidad femenina, fue la primera representante del combinado nacional en competir este jueves. La velocista española terminó en decimoséptimo lugar la clasificatoria, tras firmar un crono de 11:126, que le ha llevado a enfrentarse con Basova en dieciseisavos de final. Desafortunadamente, en el posterior cara a cara, no pudo con la ucraniana quedó eliminada.

Este viernes, la selección española de ciclismo en pista volverá a tener una repartida participación con el regreso al velódromo de Juan Peralta, que afrontará la velocidad masculina, y de Eloy Teruel, que realizará la puntuación. Ana Usabiaga, por su parte, se estrenará en este Mundial compitiendo en el omnium.