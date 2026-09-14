Cristina Bucsa 2 - 0 Bianca Andreescu: resumen y estadísticas del partido de Guadalajara Open Akron (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de septiembre de 2026.





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La tenista española Cristina Bucsa ha avanzado a los octavos de final del torneo Guadalajara Open Akron, de categoría WTA 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la canadiense Bianca Andreescu por 6-4, 6-3 en un tiempo de duración del partido aún no especificado. En el primer set, Cristina Bucsa logró romper el servicio de Bianca Andreescu en dos ocasiones, mientras que Andreescu consiguió un break. Bucsa mantuvo su servicio en los momentos clave para cerrar el set 6-4. En el segundo set, Bucsa continuó con su dominio, logrando tres breaks sobre el servicio de Andreescu, mientras que Andreescu solo pudo romper el servicio de Bucsa una vez. Bucsa cerró el set y el partido con un 6-3. Estadísticamente, Bucsa tuvo un 57% de efectividad en su primer servicio, ganando el 60% de los puntos con su servicio y el 46% de los puntos de devolución. Además, Bucsa no concedió ningún punto de break a su rival durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



