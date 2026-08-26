Daniil Medvedev 0 - 2 Martin Damm: resumen y estadísticas del partido de Winston-Salem Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 26 de agosto de 2026.





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El tenista estadounidense Martin Damm ha avanzado a los octavos de final del torneo Winston-Salem Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en pista dura, tras ganar al ruso Daniil Medvedev por 7-5, 6-3. En el primer set, Martin Damm logró un break crucial en el duodécimo juego, rompiendo el servicio de Daniil Medvedev para cerrar el set 7-5. En el segundo set, Damm nuevamente mostró su capacidad para romper el servicio de su oponente, consiguiendo un break en el octavo juego, lo que le permitió ganar el set 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Martin Damm tuvo un 58% de efectividad en su primer servicio, ganando el 72% de los puntos con su servicio, y realizó 7 aces. Daniil Medvedev, por su parte, tuvo un 46% de efectividad en su primer servicio, ganando el 67% de los puntos con su servicio, y realizó 10 aces. Ambos jugadores cometieron 4 dobles faltas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



