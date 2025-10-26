Osasuna 2 - 3 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 26 de octubre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Celta de Vigo ha ganado este domingo (10/26/2025 6:30:00 PM) por 3-2 al Osasuna en el primer partido de la jornada 10 en LaLiga EA Sports, aprovechando los celestes en la segunda mitad la fragilidad defensiva de su adversario, que sigue en puestos de descenso y dejando muy malas sensaciones. Los goleadores fueron Ferran Jutgla (min.26 y 69) y Pablo Duran (min.88) por el Celta de Vigo, mientras que Ante Budimir (min.37 y 45+1) marcó los tantos del Osasuna. Cabe destacar que Ante Budimir falló un penalti en el minuto 79.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: OSASUNA 2 - CELTA DE VIGO 3 (2-1, al descanso).
--EQUIPOS.
OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Asier Osambela (Juan Cruz, min.82); Jon Moncayola, Lucas Torro (Iker Benito, min.89), Moi Gomez, Abel Bretones (Sheraldo Becker, min.89); Victor Munoz (Enrique Barja, min.82), Ante Budimir, Ruben Garcia (Raul Garcia, min.72).
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Manu Fernandez (Oscar Mingueza, min.61), Joseph Aidoo, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Damian Rodriguez (Hugo Sotelo, min.61), Ilaix Moriba, Mihailo Ristic (Jones El-Abdellaoui, min.61); Ferran Jutgla, Borja Iglesias (Iago Aspas, min.81), Bryan Zaragoza (Pablo Duran, min.75).
--GOLES.
0-1, min.26: Ferran Jutgla (Borja Iglesias) .
1-1, min.37: Ante Budimir, de penalti.
2-1, min.45(+1): Ante Budimir (Ruben Garcia) .
2-2, min.69: Ferran Jutgla.
2-3, min.88: Pablo Duran (Iago Aspas) .
Penalty fallado por Ante Budimir del Osasuna en el minuto 79 .
--ÁRBITRO.
Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Daniel Trujillo y Pablo Gonzalez. Amonestó a Alejandro Catena (min.62), Abel Bretones (min.87), Flavien Boyomo (min.90), por parte del OSASUNA. Amonestó a Ferran Jutgla (min.13), Manu Fernandez (min.35), Damian Rodriguez (min.53), Borja Iglesias (min.66), por parte del CELTA DE VIGO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.35: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti a favor de Osasuna.
Min.36: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti a favor de Osasuna!
Min.78: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti a favor de Osasuna.
Min.79: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti para Osasuna!
--ESTADIO.
Estadio El Sadar (20,065 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Osasuna
| Celta de Vigo
|Goles
| 2
| 3
|Remates Fuera
| 7
| 4
|Remates
| 17
| 11
|Pases Totales
| 550
| 357
|Corners
| 6
| 2
|Faltas
| 9
| 13
|Posesión
| 61%
| 39%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 2
|Fueras de Juego
| 0
| 5
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 2
|Ataques
| 136
| 58
|Ataques Peligrosos
| 81
| 24
|Centros
| 32
| 5
|Saques de Banda
| 24
| 19
|Saques de Portería
| 5
| 10
|Tratamientos
| 2
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 18
| 9
|Paradas
| 2
| 5
|Contra Golpes
| 0
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 27
| 10
|2
| Champions
| Barcelona
| 22
| 10
|3
| Champions
| Villarreal
| 20
| 10
|4
| Champions
| Espanyol
| 18
| 10
|5
| Europa League
| Atlético
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Betis
| 16
| 9
|13
| Permanencia
| Celta
| 10
| 10
|14
| Permanencia
| Osasuna
| 10
| 10
|18
| Descenso
| Valencia
| 9
| 10
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 7
| 10
|20
| Descenso
| Girona
| 7
| 10
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-3
| Celta
|21/02/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-0
| Osasuna
|01/09/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 3-2
| Celta
|04/02/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 0-3
| Celta
|13/08/2023
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Osasuna
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-3
| Celta
|18/10/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Osasuna
|03/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Getafe
|28/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Osasuna
|25/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Elche
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-3
| Celta
|19/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Real Sociedad
|05/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Atlético
|28/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Celta
|21/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Celta
-Próximos partidos del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|03/11/2025 21:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Osasuna
|08/11/2025 16:15
| LaLiga
| Sevilla
| Osasuna
|22/11/2025 18:30
| LaLiga
| Osasuna
| Real Sociedad
-Próximos partidos del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|02/11/2025 14:00
| LaLiga
| Levante
| Celta
|09/11/2025 21:00
| LaLiga
| Celta
| Barcelona
|22/11/2025 14:00
| LaLiga
| Alavés
| Celta