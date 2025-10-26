Osasuna 2 - 3 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 26 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Celta de Vigo ha ganado este domingo (10/26/2025 6:30:00 PM) por 3-2 al Osasuna en el primer partido de la jornada 10 en LaLiga EA Sports, aprovechando los celestes en la segunda mitad la fragilidad defensiva de su adversario, que sigue en puestos de descenso y dejando muy malas sensaciones. Los goleadores fueron Ferran Jutgla (min.26 y 69) y Pablo Duran (min.88) por el Celta de Vigo, mientras que Ante Budimir (min.37 y 45+1) marcó los tantos del Osasuna. Cabe destacar que Ante Budimir falló un penalti en el minuto 79.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OSASUNA 2 - CELTA DE VIGO 3 (2-1, al descanso).



--EQUIPOS.

OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Asier Osambela (Juan Cruz, min.82); Jon Moncayola, Lucas Torro (Iker Benito, min.89), Moi Gomez, Abel Bretones (Sheraldo Becker, min.89); Victor Munoz (Enrique Barja, min.82), Ante Budimir, Ruben Garcia (Raul Garcia, min.72).



CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Manu Fernandez (Oscar Mingueza, min.61), Joseph Aidoo, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Damian Rodriguez (Hugo Sotelo, min.61), Ilaix Moriba, Mihailo Ristic (Jones El-Abdellaoui, min.61); Ferran Jutgla, Borja Iglesias (Iago Aspas, min.81), Bryan Zaragoza (Pablo Duran, min.75).



--GOLES.

0-1, min.26: Ferran Jutgla (Borja Iglesias) .

1-1, min.37: Ante Budimir, de penalti.

2-1, min.45(+1): Ante Budimir (Ruben Garcia) .

2-2, min.69: Ferran Jutgla.

2-3, min.88: Pablo Duran (Iago Aspas) .

Penalty fallado por Ante Budimir del Osasuna en el minuto 79 .





--ÁRBITRO.

Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Daniel Trujillo y Pablo Gonzalez. Amonestó a Alejandro Catena (min.62), Abel Bretones (min.87), Flavien Boyomo (min.90), por parte del OSASUNA. Amonestó a Ferran Jutgla (min.13), Manu Fernandez (min.35), Damian Rodriguez (min.53), Borja Iglesias (min.66), por parte del CELTA DE VIGO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.35: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti a favor de Osasuna.



Min.36: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti a favor de Osasuna!



Min.78: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti a favor de Osasuna.



Min.79: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti para Osasuna!





--ESTADIO.

Estadio El Sadar (20,065 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Osasuna Celta de Vigo Goles 2 3 Remates Fuera 7 4 Remates 17 11 Pases Totales 550 357 Corners 6 2 Faltas 9 13 Posesión 61% 39% Tiros Bloqueados 3 2 Fueras de Juego 0 5 Tarjetas Amarillas 3 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 2 Ataques 136 58 Ataques Peligrosos 81 24 Centros 32 5 Saques de Banda 24 19 Saques de Portería 5 10 Tratamientos 2 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 18 9 Paradas 2 5 Contra Golpes 0 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 27 10 2 Champions Barcelona 22 10 3 Champions Villarreal 20 10 4 Champions Espanyol 18 10 5 Europa League Atlético 16 9 6 Conference League Betis 16 9 13 Permanencia Celta 10 10 14 Permanencia Osasuna 10 10 18 Descenso Valencia 9 10 19 Descenso Real Oviedo 7 10 20 Descenso Girona 7 10



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/10/2025 LaLiga Osasuna 2-3 Celta 21/02/2025 LaLiga Celta 1-0 Osasuna 01/09/2024 LaLiga Osasuna 3-2 Celta 04/02/2024 LaLiga Osasuna 0-3 Celta 13/08/2023 LaLiga Celta 0-2 Osasuna









-Últimos Resultados del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/10/2025 LaLiga Osasuna 2-3 Celta 18/10/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna 03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe 28/09/2025 LaLiga Betis 2-0 Osasuna 25/09/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Elche









-Últimos Resultados del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/10/2025 LaLiga Osasuna 2-3 Celta 19/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Real Sociedad 05/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Atlético 28/09/2025 LaLiga Elche 2-1 Celta 21/09/2025 LaLiga Rayo 1-1 Celta









-Próximos partidos del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 03/11/2025 21:00 LaLiga Real Oviedo Osasuna 08/11/2025 16:15 LaLiga Sevilla Osasuna 22/11/2025 18:30 LaLiga Osasuna Real Sociedad









-Próximos partidos del Celta de Vigo.

