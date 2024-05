Alonso: "Ha sido un fin de semana de altibajos"

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin), que ha terminado decimonoveno el Gran Premio de la Emilia-Romaña tras salir desde el 'pit lane', ha asegurado que ha vivido "un fin de semana de altibajos" en Imola y que espera que el equipo haya podido coger "los datos" de todo lo que le ha sucedido para "estar más fuertes en Mónaco".

"Hemos intentado darle al equipo más información, más datos con dos coches con dos configuraciones diferentes de reglajes. Hemos tenido un fin de semana un poco de altibajos, a ver si el equipo puede recoger todos estos datos y llegar más fuertes a Mónaco", señaló en declaraciones a DAZN.

Además, el asturiano explicó cómo trató de ayudar a su compañero Lance Stroll, que finalizó noveno, durante la carrera. "Hemos intentado primero defendernos de Ocon para que Lance tuviese un poquito más de espacio cuando saliese. Luego, al final, queríamos intentar la vuelta rápida, pero no nos hemos entendido muy bien para empezar la vuelta y no la hemos conseguido, pero bueno, es lo de menos", expresó.

Por otra parte, habló del momento en el que uno de sus frenos se vio envuelto en llamas. "La primera vez, cuando miré, no sabía qué era exactamente, luego vi que eran los frenos, pero este 'pit lane' es muy largo y no podía quitar el limitador. Sabía que cuando quitase el limitador y empezase a ir a velocidad, seguramente se refrigerasen, pero se me hizo largo el 'pit lane'", bromeó.

Por último, Alonso confesó que ya está pensando en el próximo Gran Premio. "Me gusta Mónaco porque creo que es un circuito histórico, solo que allí toda la carrera es el sábado, luego es una procesión de coches el domingo. Tenemos que concentrar todo en la crono, hacer una vuelta perfecta el sábado y salir lo más arriba posible, a ver qué tal", concluyó.