Antonelli quiere dar el golpe bajo el calor nocturno en Marina Bay

Archivo - El piloto italiano de F1 Kimi Antonelli (Mercedes), en el GP de Singapur 2025. - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato del Mundo de Fórmula 1 afronta este fin de semana el Gran Premio de Singapur, decimoctava cita del calendario en el trazado urbano de Marina Bay, una prueba marcada por el sofocante calor y la humedad extrema y en la que el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) quiere dejar csi sentenciada la pelea por el título aprovechando la penalización de su compañero George Russell, mientras Fernando Alonso (Aston Martin) tiene una buena oportunidad de prolongar su esperanzador resultado en Sepang.

Después de la surrealista carrera en Sepang, marcada por el error de software en los monoplazas en la primera prueba con lluvia de la temporada, la F1 afronta el último GP de el primer triplete del calendario y, con formato Sprint, se antoja clave en la carrera por el título mundial por la cantidad de puntos que reparte cuando restan siete carreras.

Antonelli sigue mandando y lo hace con más renta que hace una semana. El italiano, que fue segundo en Malasia, posee 320 puntos y aventaja en 84 puntos -más de tres carreras de distancia- a su compañero Russell (236), perjudicado por un problema de fiabilidad que le obligó a abandonar en el GP de Baréin y tirar por tierra el paso adelante que supuso su triunfo en Bakú. Además, penalizará este fin de semana por el cambio de su motor.

El propio Russell, que ganó en Singapur el año pasado, parecía descartarse de esta batalla tras el infortunio en Sepang, mientras los Ferrari de su compatriota Lewis Hamilton (214) y el monegasco Charles Leclerc (191), que completaron un gran GP en Malasia con el tercer y cuarto puesto, respectivamente, siguen al acecho justo por detrás, aunque ya demasiado lejos para intimidar el dominio del italiano, que ya está demostrando tener esa templanza de los campeones.

El siete veces campeón del mundo, que realizó una gran remontada en Sepang pese a la mala estrategia de equipo, presume de cuatro victorias en la carrera nocturna de Marina Bay (2009, 2014, 2017 y 2018), solo superado por las cinco del alemán Sebastian Vettel, mientras que Leclerc posee dos segundos puestos en cinco participaciones con el 'Cavallino'. Ahora, Ferrari quiere volver a destacar en condiciones de alta degradación.

Con más confianza todavía llega Red Bull y Max Verstappen. El neerlandés logró en Sepang su primera victoria del curso, y ya son 11 temporadas consecutivas ganando al menos en una ocasión. Ahora pone a prueba su resurrección en un circuito en el que todavía no ha ganado nunca, tras lograr en el pasado cuatro podios y tres segundos puestos. También tienen esperanza los McLaren, que ya ven lejanas las victorias seguidas de Lando Norris en Hungría y Zandvoort, y el bajón en Bakú y Sepang ha sido real.

Volver a Singapur es especial para Fernando Alonso. El asturiano fue el ganador del estreno de este GP en 2008, en una carrera salpicada por el conocido como 'crashgate', cuando Nelson Piquet Jr. provocó un accidente para dar ventaja a su compañero en Renault. El bicampeón del mundo repitió victoria aquí en 2010 y espera poder exprimir de nuevo el Aston Martin para mantener en la zona de puntos en un trazado que en el equipo de Silverstone ven como una oportunidad.

Mientras que Marina Bay no parece un circuito favorable para Williams y Carlos Sainz. El madrileño aterriza en Singapur con su triunfo en 2023 con Ferrari en el recuerdo, pero muy lejos del rendimiento deseado y tras un decimoséptimo puesto en Sepang poco halagüeño. Este fin de semana será otro de supervivencia, debido a los problemas del FW48 en curvas de media y alta velocidad.

--HORARIOS DEL GRAN PREMIO DE SINGAPUR 2026:

-Viernes 9 de octubre.

Entrenamientos Libres 110.30.

Calificación Sprint 14.30.

-Sábado 10.

Carrera Sprint11.00.

Calificación 15.00.

-Domingo 11.

Carrera 14.00.