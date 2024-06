Carlos Sainz: "No estoy seguro al 100% de mi decisión para 2025"

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

"La última noticia es que una decisión se va a tomar muy pronto. No quiero esperar más, porque creo que estamos llegando a un punto donde me está ocupando algo de espacio en mi cabeza. Y creo que ya es momento de tomar una decisión y la tomaré pronto. Espero que pronto podamos tener cosas de qué hablar", dijo sobre su futuro el madrileño en la rueda de prensa oficial del Gran Premio en Montmeló.

El piloto español no continuará en Ferrari en 2025, aunque "todavía no" está "seguro". "No estoy seguro al cien por cien. No sé dónde voy a ir. Todavía lo estoy hablando con mi equipo, estamos debatiéndolo. Necesito unos cuantos días, han sido unas semanas un poco ajetreadas desde Canadá, así que no he tenido tiempo de sentarme y tomar una decisión, y eso es lo que intentaré hacer en las próximas semanas", agregó.

"Creo que adivinar en 2024 quién va a rendir mejor en 2026 es casi imposible, sería lanzar una moneda al aire o ganar la lotería, dada la normativa tan distinta. Así que 2025 puede ser importante y también es algo a largo plazo. Hay que entender el tema del motor, las dinámicas de equipo, todos esos factores que entran en juego cuando se toma una decisión. Y por eso me está llevando más tiempo tomar esa decisión", terminó de explicar.

Además, el madrileño admitió que "siempre" es "increíble" correr en Barcelona, después de que en "los últimos años" hayan "subido las audiencias". "Nos aporta muchísimo apoyo y siempre nos pone de buen humor venir a esta pista. Creo que también el fenómeno Netflix ha hecho que los fans más jóvenes se unan, también se ven más mujeres en la pista, y ayer en el 'roadshow' en Barcelona en la ciudad era casi un 50% mujeres y hombres", destacó.

"Venimos a un trazado más normal, una de las primeras europeas después de Imola. Aquí todos conocemos el circuito. Conocemos la configuración. Sabemos cómo hacer la vuelta de salida, en la que hay que empujar. Esperemos poder acertar más y ser mucho más competitivos", deseó después del GP de Canadá, donde abandonaron tanto Sainz como Charles Leclerc.

Para Barcelona, Ferrari trae mejoras, aunque el español insistió en que "no hay ninguna bala mágica". "Todas las mejoras que traemos son pequeñas, que esperemos vayan añadiendo y marquen una diferencia, dado que la parrilla se está comprimiendo, ahora que sobre todo los Mercedes están uniendo a la batalla. Nosotros estamos en la misma décima de McLaren y Red Bull casi cualquier fin de semana, así que cualquier pequeña ayuda puede ser muy útil", analizó.

"Barcelona solía ser un buen termómetro. Se solía decir que si era rápida en Barcelona, era rápida en todas partes, pero la Fórmula 1 ha cambiado mucho. Ya no creo que dicte el resto de la temporada, aunque sí creo que si tienes un buen coche en Barcelona, lo tendrás en Silverstone, quizás Hungría, Spa", dijo sobre el trazado catalán, donde prevé que Red Bull será "el equipo a batir".

Sainz no puede "describir lo importante o lo especial que sería ganar en Barcelona". "Podrías conocer todos los sentimientos que estarían en mi cabeza y en mi cuerpo si ganara el domingo, pero creo que tenemos una oportunidad. Dado que otros equipos también traen mejoras, el orden de la parrilla puede que cambie un poco, así que prefiero esperar el viernes para evaluar si tenemos una oportunidad real de ganar", expresó, antes de desear que él y Fernando Alonso acaben "dentro del 'top 5'".