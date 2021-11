Carlos Sainz: "La prioridad era acabar con los dos coches por delante de McLaren"

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Ferrari, Carlos Sainz, realizó una valoración positiva de su sexto puesto conseguido en el Gran Premio de México, decimoctava prueba del Mundial de Fórmula 1, y desveló que la prioridad del equipo, en su pelea por la clasificación de constructores, era "acabar con los dos coches por delante de McLaren".

"He tenido un poco de mala suerte en la salida, los dos golpes han sido delante mío, he tenido que evitarlos y me he salido de pista perdiendo un par de posiciones, pero son cosas de las carreras", analizó el madrileño en declaraciones a DAZN.

"Hay días que te toca el lado de la mala suerte, pero lo importante es que a partir de ahí hemos pasado rápido y he ido a un ritmo alto toda la carrera. Iba muy cómodo con el coche, atacando todo el rato y muy bien con el neumático. Hemos intentado ir a por Pierre Gasly y al final no ha podido ser. Él iba también rápido", indicó.

Preguntado por la estrategia de este domingo en México, Sainz dijo que "la prioridad era acabar con los dos coches por delante de McLaren", algo que consiguieron sobradamente. "Sabíamos que Ricciardo se iba a tirar a saco y así ha sido y luego no sé que ha pasado, nosotros vamos pasito a pasito, ha sido un fin de semana positivo para mí", añadió.