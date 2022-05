Carlos Sainz: "Vengo a Mónaco con la mente abierta y la confianza alta"

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) aseguró que afrontan con "la confianza alta" el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, una carrera donde siempre acude "con la mente abierta" porque las condiciones del trazado pueden provocar cambios en el orden tradicional.

"Esperamos más de lo mismo, incluso mejor. Venimos a Mónaco bien preparados como equipo, con la confianza alta, y después de unas buenas carreras ahora es momento de hacerlo bien todo el fin de semana", comentó Sainz este viernes en la rueda de prensa oficial de la cita.

El madrileño recordó que a esta carrera viene "siempre con la mente abierta". "Normalmente, coches que no están en la lucha pueden estar y al revés también. Hay que estar calmados, centrados a lo largo del fin de semana y hacerlo bien cuando cuenta", añadió.

Además, pese a que no suele favorecer el espectáculo, cree que este Gran Premio debe mantenerse en el calendario. "Se merece estar. Es un gran lugar a donde venir, aunque no voy a mentir y me gustaría tener algún sitio donde adelantar y asé el espectáculo sería mejor el domingo. Sin eso todo el mundo sabe que el fin de semana se centra en el sábado y en las paradas", subrayó.

Por otro lado, confesó que fue "muy divertido" jugar el tradicional partido de fútbol que suelen jugar en la previa de este Gran Premio y en el que anotó dos goles. "En el minuto 60 estaba muy cansado y perdíamos 3-1. Cambié posición con Pierre (Gasly), marqué dos goles y me sentí un poco como el Real Madrid, pero en los dos últimos minutos me arrastraba como una momia", sentenció entre risas.