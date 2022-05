Leclerc busca recuperar el mando del Mundial en las calles de casa

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) tratará de defender su recién estrenado liderato del Mundial de Fórmula en el Gran Premio de Mónaco, séptima prueba del campeonato y carrera de casa de su principal rival, Charles Leclerc (Ferrari), que vivió en Montmeló su primer mal momento del año, mientras que Carlos Sainz (Ferrari) intentará volver al podio y Fernando Alonso (Alpine) dar por fin continuidad a su buen último domingo.

La cita con más 'glamour' de la temporada y también la que menos emociones suele ofrecer en cuanto a adelantamientos por las condiciones de su trazado urbano por las calles de Montecarlo llega con el actual campeón del mundo demostrando que sigue siendo el rival a batir tras recuperarle toda la desventaja a un Leclerc que hacía soñar a Ferrari.

Pero la 'Scuderia' ha empezado a despertar de la ilusión de volver a reinar en el Mundial y el pasado domingo en el Gran Premio de España se confirmó que tendrá que batallar, y mucho, con el equipo de Chris Horner, empezando por una carrera donde el sábado suele ser vital junto a la salida del domingo.

Verstappen mandó en Montmeló, eso sí, con cierta polémica porque tuvo que ser su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez, el que le tuviese que 'ceder' la posición. Red Bull consiguió su segundo doblete del año y el de Hasselt su tercera victoria seguida y cuarta del año, aprovechando además el primer fallo del 'F1-75' de Leclerc para tomar el mando, aunque con sólo seis puntos de ventaja, 110 a 104, que ahora querrá ampliar en un trazado que dominó el año pasado y donde Ferrari no gana desde 2017 con el alemán Sebastian Vettel.

En cambio, Leclerc todavía no ha podido no si puntuar ni acabar en ninguna ocasión en unas calles que conoce desde su niñez. En sus dos fines de semana mundialistas en casa con Ferrari, en 2019 no pudo terminar y el año pasado fue aún peor porque tras lograr la 'pole position' tuvo un accidente y ni siquiera pudo correr el domingo.

De todos modos, el monegasco ya dejó claro el año pasado que con un monoplaza inferior en rendimiento respecto a Mercedes y Red Bull de su capacidad para pilotar por las estrechas calles de Montecarlo, por lo que se prevé una calificación de máxima emoción.

SAINZ QUIERE QUITARSE LA AMARGURA DE MONTMELÓ, ALONSO, REFORZADO

Y a Verstappen y Leclerc hay que añadir a sus respectivos compañeros, Sergio Pérez y Carlos Sainz, con el mexicano con ganas de reivindicarse ante las órdenes de equipo en una cita donde fue tercero en 2016 y cuarto el año pasado, y el español buscando repetir su gran actuación de 2021 cuando fue segundo.

El madrileño no tuvo excesiva suerte el pasado domingo en la carrera ante su afición y una mala salida le penalizó, quedándose corto en su intento de remontada y finalizando cuarto, lo que le ha descolgado más de la pelea por el título. Sainz siempre ha puntuado en el Principado y querrá inmiscuirse en el duelo Verstappen-Leclerc para acercarse al 'Top 3' de la clasificación donde ahora está superado por el 'Checo' y por el británico George Russell, que le aventajan en 20 y 9 puntos, respectivamente.

Por su parte, Fernando Alonso llega con buen ánimo a esta carrera que ganó de forma consecutiva en 2006 (Renault) y 2007 (McLaren), pero en la que no sube al podio desde 2012 cuando fue tercero al volante de un Ferrari.

Ahora, el bicampeón del mundo, decimotercero el año pasado en Montecalo en su retorno al Mundial, espero que su gran remontada desde el último puesto a los puntos en Montmeló sea un cambio en su temporada y que pueda estar con más regularidad entre los diez primeros, aunque tendrá que tirar de toda su experiencia para brillar en un sábado donde Mercedes y Lewis Hamilton podrían tener su primera alegría por las condiciones del circuito.

--HORARIOS DEL GRAN PREMIO DE MÓNACO.

-Viernes.

14.00-15.00 Libres 1.

17.00-18.00 Libres 2.

-Sábado.

13.00-14.00 Libres 3.

16.00-17.00 Calificación.

-Domingo.

15.00 Carrera.