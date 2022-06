La Fórmula 1 impide a Rosberg acceder al paddock por no estar vacunado contra el coronavirus

BERLÍN, 10 Jun. (dpa/EP) -

El excampeón mundial de Fórmula 1 Nico Rosberg no podrá desempeñar su trabajo como experto en televisión desde el paddock porque no está vacunado contra el coronavirus.

"Me he recuperado bien de una infección por coronavirus y, como tal, tengo anticuerpos monstruosos. También pruebo mis anticuerpos con regularidad", confirmó a Sport1. Rosberg dijo que, por lo tanto, su médico le dijo que una vacuna "no tiene absolutamente ningún sentido".

La Fórmula 1 ha endurecido las reglas contra el coronavirus para esta temporada después de permitir el acceso de personas no vacunadas el año pasado si ofrecían una prueba PCR negativa. Ahora se requiere la vacunación completa a menos que haya exención médica, que Rosberg no puede probar.

Sport1 informó de que a Rosberg no se le permitió entrar en el paddock en el reciente Gran Premio de Mónaco y que trabajó para Sky Sports desde su apartamento en el país.