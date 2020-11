Hamilton: "Me ha costado mucho tiempo ser tan bueno"

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto inglés Lewis Hamilton (Mercedes) ha indicado que "la gente puede pensar que es fácil" lograr sus éxitos, pero que "está lejos de serlo" y que a él le ha "costado mucho, mucho tiempo ser tan bueno" y llegar a celebrar un total de siete campeonatos para igualar a Michael Schumacher.

"La gente puede pensar que es fácil, pero está lejos de serlo. Me ha costado mucho, mucho tiempo ser tan bueno. Creo que siempre he tenido talento y probablemente siempre he tenido las herramientas, pero he estado jugando con la caja de herramientas sin saber qué hacer con esas herramientas. Las he estado afinando", ejemplificó Hamilton en declaraciones a la web de la F1 que recoge Europa Press.

El flamante heptacampeón explicó como es su proceso de mejora entre una temporada y la siguiente. "Cada año escribo dónde no soy genial, ya que hay muchos aspectos en los que no soy genial, y luego me pregunto: ¿Cómo lo hacemos? A veces no soy bueno comunicándome. ¿Cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo ser más positivo cada vez que vengo a trabajar y ser más edificante en lugar de agobiar a las personas? En el coche, ¿cómo puedo entender mejor todos los botones?", se preguntó.

Toda esa labor "exige mucho estudio" y reconoció que debido a la pandemia en este 2020 ha podido dedicar más tiempo a eso. "Cuando era joven no lo entendía, solo llegaba a los circuitos y pilotaba. La cantidad de trabajo que realizo en un segundo plano probablemente sea la razón de las resultados que ahora obtengo", señaló.

En cuanto a igualar el récord de títulos de Schumacher, subrayó que "no era inimaginable", aunque sí que "parecía imposible". "Sin embargo, sí que lo soñaba. También soñé con ir al espacio, ¡todavía puedo ir al espacio!", valoró.

El británico dijo sentirse "honrado por todas las personas" que le han ayudado a triunfar. "Hay una gran fuerza laboral detrás de mí. Realmente no podría hacerlo mi trabajo sin todas las personas, ya sean las señoras de la limpieza o los ingenieros. Todos somos tan importantes como los demás. Todos somos parte de esta enorme cadena y estoy muy orgulloso de cada persona. Lo que hemos hecho, nadie más lo ha hecho", agradeció.

Por último, Hamilton también comentó su activismo por la diversidad y en defensa de los derechos humanos. "Necesitamos igualdad, necesitamos más diversidad dentro de las industrias. Necesitamos que los niños vean una mayor representación de ellos mismos dentro de las industrias. Cuando hablamos de diversidad no significa que queramos intercambiar personas. Se trata de hacerlo más diverso y más representativo del mundo exterior. Necesitamos trabajar juntos para crear igualdad de oportunidades", pidió.